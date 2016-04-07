台湾债市：五年券殖利率早盘整理，缺乏题材以当冲为主

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透台北4月7日 - 台湾五年指标公债殖利率周四早盘狭幅震荡。交易员表示，近期台债缺乏带动行情题材，且10年券105/4集中度高，交易商操作不易，将重心转往五年券105/5当冲，今日随股市波动，但追价意愿偏低。
他们指出，台债要等到13日10年增额公债105/4R发行前交易展开后，才会有明确的行情变化。以目前殖利率曲线来看，10年券殖利率似乎有点偏低。
〞现在很难空，唯一有机会就在发行前交易。〞一位大型票券商交易主管说。
另一大型公股银行交易主管则称，目前债市看不出方向，只能把殖利率区间拉大，往下就卖，弹上来就接。
本地时间11:05，五年券105/05期 跌0.07基点至0.5370%，成交31.5亿台币；10年期公债105/4 殖利率弹0.30基点至0.8130%，成交2.5亿台币；台股加权指数 则跌0.79%。
交易员预估，今日10年券105/4殖利率主要区间暂看在0.82-0.83%；五年券105/05区间则在0.53-0.55%。
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