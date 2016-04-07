日本股市：日经指数早盘小跌，因日圆持续走强打压出口类股

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
“但日圆持续走强将令日本出口商一直头疼，尽管仅凭这一因素似乎并不足以推动日经指数跌至15,000点以下。”
美元兑日圆在17个月低点附近徘徊，令日本出口商类股承压。索尼 下滑1.2%，丰田汽车 和本田汽车 分别跌0.9%和1.4%。
日本财务省一名高级官员周四对日圆兑美元急升至17个月高点表示不满，称这种涨势是“单向”波动，并威胁要采取措施进行干预。
东证石油和煤炭分项指数 早盘逆势上涨2.9%，得益于原油期货的反弹。
东证股价指数 下滑0.2%至1,265.39点，JPX-日经400指数 亦下滑0.2%至11,413.46点。（完）
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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