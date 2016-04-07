日本股市：日经指数早盘小跌，因日圆持续走强打压出口类股

“但日圆持续走强将令日本出口商一直头疼，尽管仅凭这一因素似乎并不足以推动日经指数跌至15,000点以下。”

美元兑日圆在17个月低点附近徘徊，令日本出口商类股承压。索尼 下滑1.2%，丰田汽车 和本田汽车 分别跌0.9%和1.4%。

日本财务省一名高级官员周四对日圆兑美元急升至17个月高点表示不满，称这种涨势是“单向”波动，并威胁要采取措施进行干预。

东证石油和煤炭分项指数 早盘逆势上涨2.9%，得益于原油期货的反弹。