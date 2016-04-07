香港个股：远东发展与澳洲度假村项目伙伴签MOU，发展酒店及公寓

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
路透香港4月7日 - 香港中型发展商--远东发展 周四宣布，最近与其澳洲昆士兰赌场度假村项目合作伙伴--周大福企业及The Star Entertainment Group Ltd 订立两份谅解备忘录(MOU)，以发展两项酒店及公寓项目。
公司新闻稿称，其中一幢为坐落于The Star现有Jupiters综合度假村海边的200米高大楼，将建成700间酒店客房及公寓；另一幢则毗邻The Star悉尼物业的200米高酒店/公寓，将引进丽思卡尔顿酒店(Ritz Carlton Hotel)及与现有物业相连，囊括未来餐饮食肆设施。
不过，远东发展未有透露两个项目所涉及的投资额。
远东发展参与的财团去年中标澳洲布里斯本的Queen's Wharf娱乐区域及综合度假村、住宅项目，其中赌场及综合度假村部分总投资为20亿澳元，远东发展及周大福企业各占25%权益；澳洲The Star（前称Echo Entertainment Group Ltd）占50%。至于住宅开发部分，远展与伙伴之一的周大福企业各占50%股权。
远东发展早盘中段股价持平于2.51港元，过去一个月升0.8%。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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