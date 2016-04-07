澳新汇市：澳元和新西兰元守住涨幅，市场冒险意愿改善

但这周澳元仍下跌0.01美元，部分原因是澳洲央行称，澳元进一步走高对经济没有好处。

澳洲央行在周二的政策会议上维持利率在2%的历史低位不变。

澳元和新西兰元兑日圆 也承压，日圆一直在一个月高点附近徘徊。

新西兰元兑美元 几无变动，报在0.6818，但较上个交易日的0.6773美元有所走高。

新西兰元略有走强，“更多地是美元普遍走软的反映，”新西兰银行分析师Jason Wong在研究报告中表示。(完)

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