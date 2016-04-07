澳新汇市：澳元和新西兰元守住涨幅，市场冒险意愿改善

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
但这周澳元仍下跌0.01美元，部分原因是澳洲央行称，澳元进一步走高对经济没有好处。
澳洲央行在周二的政策会议上维持利率在2%的历史低位不变。
澳元和新西兰元兑日圆 也承压，日圆一直在一个月高点附近徘徊。
新西兰元兑美元 几无变动，报在0.6818，但较上个交易日的0.6773美元有所走高。
新西兰元略有走强，“更多地是美元普遍走软的反映，”新西兰银行分析师Jason Wong在研究报告中表示。(完)
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全部现汇报价 (编译 白云/王颖；审校 龚芳/高琦)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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