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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 11:41 BJT

新西兰经济：央行称外国工人涌入拉低工资增长，暗示将保持宽松政策

他还说到了那个时候，澳洲经济可能已经回升，许多新西兰人或将移居至澳洲，从而带动新西兰的净移入率回落。

新西兰央行表示，该国经济在过去五年中稳步扩张，新增18万个工作岗位，失业情况仅略见下滑。

过去四年中人口增加25万人，其中半数为移民。

除了薪资增幅较慢以外，新西兰元汇率偏高也一直威胁到央行的1-3%通胀目标。目前通胀年率为0.1%。

这可能会迫使新西兰央行在4月28日的政策会议上放松政策。央行上月已经意外下调指标利率0.25个百分点至2.25%。(完) (编译 李春喜/张涛/李婷仪 审校 杜明霞/陈宗琦/徐文焰)

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