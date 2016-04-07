新西兰经济：央行称外国工人涌入拉低工资增长，暗示将保持宽松政策

他还说到了那个时候，澳洲经济可能已经回升，许多新西兰人或将移居至澳洲，从而带动新西兰的净移入率回落。

新西兰央行表示，该国经济在过去五年中稳步扩张，新增18万个工作岗位，失业情况仅略见下滑。

过去四年中人口增加25万人，其中半数为移民。

除了薪资增幅较慢以外，新西兰元汇率偏高也一直威胁到央行的1-3%通胀目标。目前通胀年率为0.1%。