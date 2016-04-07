《国际主要央行公开市场操作一览》--4月7日

路透上海4月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED今年3月16日维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，去年12月时预估为四次。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行3月15日维持货币政策不变，但下修对经济的评估。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/6 隔夜逆回购 -274.55 0.25%

4/5 隔夜逆回购 -443.69 0.25%

4/4 隔夜逆回购 -656.92 0.25%

4/1 三天逆回购 -891.18 0.25%

3/31 隔夜逆回购 -3,038.49 0.25%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。会议记录显示，决策者讨论了是否应该在4月会议上加息，但“多位”委员认为经济成长面临的阻力或许仍存在，一些委员认为应对加息持谨慎态度。根据会议记录，一些委员称，由于利率已经非常接近零，他们担心美联储应对海外冲击的火力有限。

--达拉斯联储备总裁柯普朗称，美联储在上调短期利率问题上应该保持耐心和谨慎，不过升息应有持续性。他表示，人们应该理解的是，美联储认为“经济具有韧性，(升息)应采取持续、谨慎和渐进的路径”。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/6 七天期反向交易 0.45亿美元 0.86%(固定利率)

4/5 七天期反向交易 560.125 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委普雷特表示，该行做好了在必要时进一步放松货币政策的准备，以防止欧元区的低通胀态势变得顽固。“今天我们所面临的长期低通胀态势，可能增大一直无法实现通胀目标的风险，这将对经济产生深度的伤害，”普雷特表示。“这就是我们采取如此强有力措施以确保目标的原因--若有必要我们未来仍将如此，”他说。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 277,890

上周三 274,830

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当期变化 +3,060

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦强调，他准备进一步扩展货币政策，当决定下次扩展刺激政策时间及方法时，市场走势将是央行审视的关键因素。黑田仍然乐观认为日本经济在温和复苏。不过他重申，如果通胀向2%的目标上升的前景受到威胁，日本央行将会再次放松政策。目前日本通胀呈现停滞。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行4,890.0亿台币定存单，含1,600亿364天期存单，较定期存单到期金额4,592亿，定存单发行余额增298亿。 (完)