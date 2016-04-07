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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 15:26 BJT

台湾债市：五年券殖利率微幅收低，因RP利率靠拢区间低位

* RP利率靠向区间低位，五年券殖利率微幅收低
    * 10年券等候增额券登场，有机会往上调整
    * 寿险业与银行业料仍有30年长券配置需求
    * 明日105/4殖利率暂看0.81-0.83%

    路透台北4月7日 - 台湾五年指标公债105/5 殖利率周四微幅收低。交易员表示，央行冲销短
钱态度消极，债券附买回(RP)利率续往区间低位靠拢，这使得五年券殖利率略有向下调整空间，但交易商追价
意愿不振。
    
    10年券105/4 则因集中度高，交易商参与意愿低落，成交萎靡。他们指出，台债要等到13日1
0年增额公债105/4R发行前交易展开后，才会有明确的行情变化。以目前殖利率曲线来看，10年券殖利率似乎
有点偏低。
    
    〞105/4只有0.82%，但同年券104/12则在0.87%，新券出来当然有调整空间。〞一位大型寿险交易员说。
    
    另一位大型票券商交易主管则说，现在债市很难放空，唯一有的机会就在发行前交易。
    
    不过证券商交易主管认为，由于上周五20年券105/6标在1.36%，以合理利差来看，105/4R发行前交易开出
的殖利率不易弹过0.88%。且以10年券主要买盘持券比例仍不高来判断，愈接近标售，市场气氛反而会偏多。
    
    殖利率曲线长端方面，虽然寿险业在105/6的得标比重为零，但似乎不完全代表对30年券105/7兴趣缺缺。
    
    大型寿险交易员指出，基于追求绝对报酬率，此前即听闻未参与105/6标售的中小型寿险公司，应该会将
投标对象挪往30年券。
    
    此外，证券商交易主管指出，基于近期有些海外债券出现问题，寿险业者对于投资标的的选择将趋于谨慎
，且无风险的公债虽然利率偏低，但应该还是会有到期等配置的需求。
    
    至于上周五积极投标105/6的银行业，有业者认为，虽然30年券的持券风险较高，但因放款不易，且为追
求绝对报酬率，应该也会酌量参与。   

    交易员预估，明日10年券105/4期殖利率区间暂看在0.81-0.83%；五年券105/5期殖利率区间估在0.52-0.5
5%。
                 
       收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年期    期别                   (基点)                              (亿台币)
    5   105/5                    -0.12     0.5365%  0.5355-0.5465%      37.5
   10   105/4                    +0.15     0.8215%  0.8205-0.8240%       3.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10     105/4                       0.8215%
   5     105/5                       0.5365%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)            

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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