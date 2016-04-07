中国汇市：人民币早盘升近百点，美联储谨慎应对升息令美元承压

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
* 人民币早盘上涨近百点，半日成交过百亿美元
* 因隔夜国际美元回落，中间价反弹
* 近期美元稳中偏弱，人民币维持区间波动
* 关注午后美元波动的影响
路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期 周四早盘上涨近百点，中间价因隔夜国际美元回落而反弹。交易员称，美联储谨慎应对升息，国际美元稳中偏弱，人民币围绕在6.45-6.49元区间内宽幅波动；由于市场对国际美元的反应较之前相对积极，因此需关注午后外盘美元波动对市场的直接影响。
他们并指出，今日早盘市场成交较昨日略有减少，但半日成交依旧过百亿美元；随着人民币贬值预期日趋淡化，大行几无干预维稳压力，市场也处于自发均衡状态。由于少了大行维稳，境内美元/人民币一年期掉期连两日上涨，继续向利率平价水平靠近。
“最近市场还真没什么说的，中间价跟着美元，市场价跟着中间价，美元没方向的话，我们（人民币）也肯定没方向。”一中资行交易员称。
中国商务部周四称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素。
北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.4716元，上日收报6.4820元。今日人民币兑美元中间价 报6.4707元，上日中间价为6.4754元。人民币兑美元即期成交额 为102.03亿美元，上日半日为110亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周四刷新17个月低位，美联储上月会议记录凸显谨慎对待未来升息后，美元处于守势。美联储3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6734元, 上日尾盘为6.6588元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4847元, 上一交易日尾盘报6.4818元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4758:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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