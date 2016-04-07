中国汇市：人民币早盘升近百点，美联储谨慎应对升息令美元承压

* 人民币早盘上涨近百点，半日成交过百亿美元

* 因隔夜国际美元回落，中间价反弹

* 近期美元稳中偏弱，人民币维持区间波动

* 关注午后美元波动的影响

路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期 周四早盘上涨近百点，中间价因隔夜国际美元回落而反弹。交易员称，美联储谨慎应对升息，国际美元稳中偏弱，人民币围绕在6.45-6.49元区间内宽幅波动；由于市场对国际美元的反应较之前相对积极，因此需关注午后外盘美元波动对市场的直接影响。

他们并指出，今日早盘市场成交较昨日略有减少，但半日成交依旧过百亿美元；随着人民币贬值预期日趋淡化，大行几无干预维稳压力，市场也处于自发均衡状态。由于少了大行维稳，境内美元/人民币一年期掉期连两日上涨，继续向利率平价水平靠近。

“最近市场还真没什么说的，中间价跟着美元，市场价跟着中间价，美元没方向的话，我们（人民币）也肯定没方向。”一中资行交易员称。

中国商务部周四称，今年外贸形势更加复杂严峻，下行压力加大；成本上升、人民币汇率不稳定、融资难融资贵是影响外贸的主要因素。

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.4716元，上日收报6.4820元。今日人民币兑美元中间价 报6.4707元，上日中间价为6.4754元。人民币兑美元即期成交额 为102.03亿美元，上日半日为110亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四刷新17个月低位，美联储上月会议记录凸显谨慎对待未来升息后，美元处于守势。美联储3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6734元, 上日尾盘为6.6588元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4847元, 上一交易日尾盘报6.4818元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4758:；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。