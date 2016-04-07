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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 12:14 BJT

中国货币市场：供给充足短期心态稳定，公开市场连续净回笼无碍宽松

路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连续三天净回笼并未给银行间市场带来明显压力
，周四资金供给充足，机构对短期内流动性预期较为平稳，惟对将至的月中缴税等可能扰动
仍心存谨慎。
    
    中国央行稍早进行了100亿元人民币七天期逆回购，今日净回笼900亿元。加上此前两日
，本周目前已净回笼1,550亿元。 
    
    北京一银行交易员表示，今日资金“还是比较松，逆回购我们也没报需求，(资金)缺口
比较小。”
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
       北京时间12:04            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      1.9606     1.9642      -0.36
         七天      2.2940     2.2780      +1.60
         14天     2.6870     2.7251      -3.81
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.2000     1.6150    +158.50
         七天     1.9850     2.0900     -10.50
         14天    2.0550     2.0000      +5.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   1.9800     1.9800      +0.00
         七天   2.3600     2.3500      +1.00
         14天  2.7000     2.7500      -5.00
    Shibor
    其中:隔夜       1.9783     1.9830      -0.47
         七天       2.2890     2.2940      -0.50
         三个月     2.8470     2.8450      +0.20
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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