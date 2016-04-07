中国货币市场：供给充足短期心态稳定，公开市场连续净回笼无碍宽松

路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连续三天净回笼并未给银行间市场带来明显压力 ，周四资金供给充足，机构对短期内流动性预期较为平稳，惟对将至的月中缴税等可能扰动 仍心存谨慎。 中国央行稍早进行了100亿元人民币七天期逆回购，今日净回笼900亿元。加上此前两日 ，本周目前已净回笼1,550亿元。 北京一银行交易员表示，今日资金“还是比较松，逆回购我们也没报需求，(资金)缺口 比较小。” 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9606 1.9642 -0.36 七天 2.2940 2.2780 +1.60 14天 2.6870 2.7251 -3.81 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2000 1.6150 +158.50 七天 1.9850 2.0900 -10.50 14天 2.0550 2.0000 +5.50 回购定盘利率 其中:隔夜 1.9800 1.9800 +0.00 七天 2.3600 2.3500 +1.00 14天 2.7000 2.7500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 1.9783 1.9830 -0.47 七天 2.2890 2.2940 -0.50 三个月 2.8470 2.8450 +0.20 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)