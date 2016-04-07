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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 16:55 BJT

台湾汇市：台币兑美元随亚币微收升，FED会议记录显示谨慎看待未来升息

* 台币兑美元随亚币微幅收升
    * FED会议记录显示谨慎看待升息
    * 明日实质区间看32.300-32.450

    路透台北4月7日 - 台币兑美元 周四微收升。汇银人士指出，由于FED会议记录凸显出决策者谨慎
看待未来升息，国际美元承压令台币随亚币区间偏升，而随着日圆升幅扩大也有助于带动亚币续扬氛围，惟外
资交投偏向汇出，压抑台币暂在32.400附近整理。
    
    他们表示，由于日圆升势难挡直接升破110关口，台币、韩元也跟进趋升整理，缓和台股疲弱、外资汇出
的阴霾，短期内台币仍有望随亚币走扬，不过外资若持续汇出恐收敛台币升幅不如其他亚币。
    
    〞早上外资汇出比较凶，下午则是有买有卖。〞一位大型公营行库交易员说。
    
    他们指出，尽管目前外资转趋汇出，但台币不可能脱钩亚币趋升态势，短线台币或有机会挑战32.300，至
于今日进/出口商交投则多为实质交易需求，且多落在既有区间来回操作。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因
联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。 
    
    台湾股市 周四收跌0.27%报8,490.25点；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超61.93亿台
币，连续三个交易日卖超共计174.96亿台币。 
    
    多数新兴亚币周四上涨，因美联储最新的会议记录表明，央行官员对美国升息持谨慎立场。中国人民币 
CNY=CFXS走强，此前中国央行调高人民币汇率中间价，交易员猜测央行出手干预，以抑制汇率波动。 
至于韩元 今日收报1,151.4，较周三收盘1,156.1上涨0.4%。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有增加
；目前一个月美元/台币远汇 报32.345/32.380，上日收在32.370。  
      
    交易员估计，明日台币实质交易区间先看32.300-32.450。台币今日主要交易区间在32.349-32.449，上日
在32.300-32.502。
             
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.402     32.442   32.349-32.449   32.349     7.78    8.61
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.404     32.440   32.350-32.443   32.363     3.48    4.09
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N       最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                        
                                            
 美元/台币一个月期        -0.030/-0.010         -0.015/0.005
 美元/台币六个月期        -0.030/0.010          -0.025/0.015
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      

 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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