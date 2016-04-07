台湾汇市：台币兑美元随亚币微收升，FED会议记录显示谨慎看待未来升息

* 台币兑美元随亚币微幅收升 * FED会议记录显示谨慎看待升息 * 明日实质区间看32.300-32.450 路透台北4月7日 - 台币兑美元 周四微收升。汇银人士指出，由于FED会议记录凸显出决策者谨慎 看待未来升息，国际美元承压令台币随亚币区间偏升，而随着日圆升幅扩大也有助于带动亚币续扬氛围，惟外 资交投偏向汇出，压抑台币暂在32.400附近整理。 他们表示，由于日圆升势难挡直接升破110关口，台币、韩元也跟进趋升整理，缓和台股疲弱、外资汇出 的阴霾，短期内台币仍有望随亚币走扬，不过外资若持续汇出恐收敛台币升幅不如其他亚币。 〞早上外资汇出比较凶，下午则是有买有卖。〞一位大型公营行库交易员说。 他们指出，尽管目前外资转趋汇出，但台币不可能脱钩亚币趋升态势，短线台币或有机会挑战32.300，至 于今日进/出口商交投则多为实质交易需求，且多落在既有区间来回操作。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月15-16日政策会议记录显示，美联储似乎不太可能在6月前升息，因 联储内部普遍担心其应对全球经济减速影响的能力有限。 台湾股市 周四收跌0.27%报8,490.25点；证券交易所资料显示，外资及陆资在台股卖超61.93亿台 币，连续三个交易日卖超共计174.96亿台币。 多数新兴亚币周四上涨，因美联储最新的会议记录表明，央行官员对美国升息持谨慎立场。中国人民币 CNY=CFXS走强，此前中国央行调高人民币汇率中间价，交易员猜测央行出手干预，以抑制汇率波动。 至于韩元 今日收报1,151.4，较周三收盘1,156.1上涨0.4%。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有增加 ；目前一个月美元/台币远汇 报32.345/32.380，上日收在32.370。 交易员估计，明日台币实质交易区间先看32.300-32.450。台币今日主要交易区间在32.349-32.449，上日 在32.300-32.502。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.402 32.442 32.349-32.449 32.349 7.78 8.61 司 元太外汇经纪公 32.404 32.440 32.350-32.443 32.363 3.48 4.09 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.030/-0.010 -0.015/0.005 美元/台币六个月期 -0.030/0.010 -0.025/0.015 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)