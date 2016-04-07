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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 12:27 BJT

《全球汇市》美元/日圆触及17个月低点，受美联储谨慎立场影响

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1396  1.1397  -0.01  +4.94  1.0860
    美元/日圆            109.23  109.78  -0.50  -9.20  120.30
    欧元/日圆         124.49  125.13  -0.51  -4.58  130.47
    美元/瑞郎            0.9557  0.9556  +0.01  -4.60  1.0018
    英镑/美元            1.4108  1.4120  -0.08  -4.27  1.4738
    美元/加元            1.3076  1.3087  -0.08  -5.51  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4842  6.4808  +0.05  -1.28  6.5680
    澳元/美元            0.7593  0.7598  -0.07  +4.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.6818  0.6820  -0.03  -0.10  0.6825
    澳元/日圆         82.960  83.390  -0.52  -5.32  87.620
    新西兰元/日圆     74.470  74.910  -0.59  -9.16  81.980
    英镑/日圆         154.13  155.04  -0.59 -13.03  177.22
    澳元/新西兰元     1.1137  1.1126  +0.10  +4.44  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/汪红英/刘秀红/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞/龚芳/李婷仪/徐文焰)

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