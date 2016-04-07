《全球汇市》美元/日圆触及17个月低点，受美联储谨慎立场影响

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1396 1.1397 -0.01 +4.94 1.0860 美元/日圆 109.23 109.78 -0.50 -9.20 120.30 欧元/日圆 124.49 125.13 -0.51 -4.58 130.47 美元/瑞郎 0.9557 0.9556 +0.01 -4.60 1.0018 英镑/美元 1.4108 1.4120 -0.08 -4.27 1.4738 美元/加元 1.3076 1.3087 -0.08 -5.51 1.3839 美元/离岸人民币 6.4842 6.4808 +0.05 -1.28 6.5680 澳元/美元 0.7593 0.7598 -0.07 +4.37 0.7275 新西兰元/美元 0.6818 0.6820 -0.03 -0.10 0.6825 澳元/日圆 82.960 83.390 -0.52 -5.32 87.620 新西兰元/日圆 74.470 74.910 -0.59 -9.16 81.980 英镑/日圆 154.13 155.04 -0.59 -13.03 177.22 澳元/新西兰元 1.1137 1.1126 +0.10 +4.44 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/汪红英/刘秀红/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/杜明霞/龚芳/李婷仪/徐文焰)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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