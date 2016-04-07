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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 13:00 BJT

日本债市：较长期公债小幅上涨，因旨在增强流动性的标债需求稳健

除了债券标售获得的稳健需求，对日本央行将在周五的例行购债操作中购买超长期公债
的预期也鼓舞了投资者。
      
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.235%     +0.0   -0.235%
    五年期公债        -0.210%     +0.5   -0.215%
    10年期公债       -0.060%     +0.5   -0.065%
    20年期公债        0.360%     -0.5    0.365%
    30年期公债        0.450%     +0.0    0.450%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.39    -0.10    151.49
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 汪红英；审校 艾茂林/徐文焰)

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