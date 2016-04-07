日本债市：较长期公债小幅上涨，因旨在增强流动性的标债需求稳健

除了债券标售获得的稳健需求，对日本央行将在周五的例行购债操作中购买超长期公债 的预期也鼓舞了投资者。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.235% +0.0 -0.235% 五年期公债 -0.210% +0.5 -0.215% 10年期公债 -0.060% +0.5 -0.065% 20年期公债 0.360% -0.5 0.365% 30年期公债 0.450% +0.0 0.450% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.39 -0.10 151.49 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 汪红英；审校 艾茂林/徐文焰)