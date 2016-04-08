台湾已公布经济指标--2016/4/8

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 2月 -11.8% -13.0% 4/11 -9.6%* 商品进口(y/y) 2月 -7.4 -13.1% 4/11 -12.5%* 外销订单(y/y) 2月 -7.4% -12.4% 4/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 200.1 188.0 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 13.4 56.9 5/20 -- M2货币总计数(y/y) 2月 +5.17% +5.63% 4/25 -- 季调失业率 2月 3.94% 3.91% 4/22 -- 工业生产指数(y/y) 2月 -3.65% -5.99% r 4/22 -- 外汇存底(亿美元) 3月底 4,316.01 4,288.16 5/5 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y 3月 +2.00% +2.41% r 5/5 -- ) 国内生产总值(GDP) (y/y) 第四季 -0.52% -0.80% -- -- (Q4统计值 (Q3修正值) ) 重贴现率(%) 3月24日 1.500% 1.625% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)