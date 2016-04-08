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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：4月8日及下提存期资金预期变化一览表

路透台北4月8日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期共1,214亿台币。    
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。       
    --发行20年期公债105/6期，金额300亿台币，1日标售。
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    (下提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)2,967.1亿台币
             105/04/11               5,310.3亿台币
             105/04/12                 1,840亿台币
             105/04/13               4,886.5亿台币
             105/04/14               1,665.2亿台币
             105/04/15                 5,800亿台币
             105/04/18                 2,769亿台币
             105/04/19               5,476.5亿台币
             105/04/20               1,487.5亿台币
             105/04/21               1,814.5亿台币
             105/04/22                   147亿台币
             105/04/25                    80亿台币
             105/04/26               4,462.8亿台币
             105/04/27                 1,975亿台币
             105/04/28               2,401.8亿台币
             105/04/29                 1,505亿台币
             105/05/02                    35亿台币
             105/05/03                 1,311亿台币
    
    --公债还本付息53亿7,687.5万台币：
    
 04/15  104甲7期公债付息            6亿3,750万台币 
 04/21  89乙1期公债付息          19亿6,812.5万台币 
 04/23  88乙1期公债付息            21亿1,500万台币 
 04/25  103甲7期公债付息            6亿5,625万台币 
     --国库券到期共850亿台币。
       4/11：财104-5期364天期国库券到期，金额250亿台币。
       4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 
       4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 

     --月底军公教薪饷拨款。
    
    
    **紧缩因素： 
    --4/8 ：荷兰银行发行3亿美元债券。
    --4/11：加拿大皇家银行 伦敦分行发行2亿美元债券。        
    --4/14：发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。    
    --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。  
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)    

 (记者 高洁如; 审校)

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