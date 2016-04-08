台湾货币市场：4月8日及下提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差小跌，暗示供应增加
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透台北4月8日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期共1,214亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --发行20年期公债105/6期，金额300亿台币，1日标售。 ---------------------------------------------------------------------- (下提存期) **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)2,967.1亿台币 105/04/11 5,310.3亿台币 105/04/12 1,840亿台币 105/04/13 4,886.5亿台币 105/04/14 1,665.2亿台币 105/04/15 5,800亿台币 105/04/18 2,769亿台币 105/04/19 5,476.5亿台币 105/04/20 1,487.5亿台币 105/04/21 1,814.5亿台币 105/04/22 147亿台币 105/04/25 80亿台币 105/04/26 4,462.8亿台币 105/04/27 1,975亿台币 105/04/28 2,401.8亿台币 105/04/29 1,505亿台币 105/05/02 35亿台币 105/05/03 1,311亿台币 --公债还本付息53亿7,687.5万台币： 04/15 104甲7期公债付息 6亿3,750万台币 04/21 89乙1期公债付息 19亿6,812.5万台币 04/23 88乙1期公债付息 21亿1,500万台币 04/25 103甲7期公债付息 6亿5,625万台币 --国库券到期共850亿台币。 4/11：财104-5期364天期国库券到期，金额250亿台币。 4/20：财105-2期91天期国库券到期，金额300亿台币。 4/29：财104-6期273天期国库券到期，金额300亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --4/8 ：荷兰银行发行3亿美元债券。 --4/11：加拿大皇家银行 伦敦分行发行2亿美元债券。 --4/14：发行两年期定存单，金额300亿台币，13日标售。 --4/28：发行105-6期364天期国库券，金额300亿台币。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。(完) (记者 高洁如; 审校)
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)