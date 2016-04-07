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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 14:02 BJT

新兴汇市：美联储会议记录提振亚币上涨，油价走高拉动马币跳升逾1%

**马币&泰铢**
    
    马币兑美元一度上涨1.3%至3.8700，接近周一所及的八个月高点3.8600。
    
    马币后回吐部分涨幅，因无本金交割远期外汇(NDF) 转弱。
    
    泰铢上涨，美联储对升息的谨慎立场带动银行间投机客买进泰铢。
    
    
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    日圆            108.81    109.79   +0.90  +10.56    120.30
    坡元            1.3478    1.3471   -0.05   +5.17    1.4175
    台币          32.438    32.442   +0.01   +1.94    33.066
    韩元           1150.96   1156.10   +0.45   +2.08   1174.95
    泰铢             35.15     35.31   +0.46   +2.48     36.02
    菲律宾披索       46.15     46.20   +0.11   +1.63     46.90
    印尼卢比      13180.00  13220.00   +0.30   +4.59  13785.00
    印度卢比       66.47     66.66   +0.29   -0.48     66.15
    马币            3.8900    3.9195   +0.76  +10.28    4.2900
    人民币          6.4651    6.4819   +0.26   +0.42    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译/审校 李春喜/孙茉莉/艾茂林/郑茵)

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