新兴汇市：美联储会议记录提振亚币上涨，油价走高拉动马币跳升逾1%

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
**马币&泰铢** 马币兑美元一度上涨1.3%至3.8700，接近周一所及的八个月高点3.8600。 马币后回吐部分涨幅，因无本金交割远期外汇(NDF) 转弱。 泰铢上涨，美联储对升息的谨慎立场带动银行间投机客买进泰铢。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.81 109.79 +0.90 +10.56 120.30 坡元 1.3478 1.3471 -0.05 +5.17 1.4175 台币 32.438 32.442 +0.01 +1.94 33.066 韩元 1150.96 1156.10 +0.45 +2.08 1174.95 泰铢 35.15 35.31 +0.46 +2.48 36.02 菲律宾披索 46.15 46.20 +0.11 +1.63 46.90 印尼卢比 13180.00 13220.00 +0.30 +4.59 13785.00 印度卢比 66.47 66.66 +0.29 -0.48 66.15 马币 3.8900 3.9195 +0.76 +10.28 4.2900 人民币 6.4651 6.4819 +0.26 +0.42 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/孙茉莉/艾茂林/郑茵)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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