台湾股市：收盘连三日下跌，关注近期企业月营收及美股季报

路透台北4月7日 - 台湾股市周四小幅下跌。分析师表示，目前已公布的企业3月营收普遍平平，且下周开始是美国企业公布财报旺季，据预估结果不会太好，使台股已连三日收低。

台湾加权股价指数 收跌0.27%,至8,490.25点；今日成交初值 为833.42亿台币，上交易日修正后为996.50亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，继上日大跌后，今日台股仍旧欲振乏力，反应了几个现象：比如企业3月营收公布普遍较慢，显现出营收表现未有突出之处。此外，下周开始是美国企业公布财报密集的日期，季报表现预估不会很好。若美股未能守住强势，连带台股也有下跌压力。

〞最后，外资卖股的速度颇快，也影响市场对台股后势的看法，〞钟国忠说。

他进一步表示，4月以来外资连两日卖超，累计已卖113亿台币。若扣除上个月买超约1,600台币，台股3月以来还有1,500亿台币的净买超。但2月底至今台股指数只涨约1%(2月底8,411点至今日收盘8,490点)，不排除外资的台股现货有出售的可能。

上日外资在台指期的期货净多单留仓部位单日大减7,900口，至多单净留仓口数约38,700口。未来外资的动向仍会是焦点。

交易员预估，明天台股交易区间约在8,400-8,600点。