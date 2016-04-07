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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 14:04 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆跌势加深

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* 美元/日圆走软0.88%，欧元/日圆下滑0.73%，欧元/美元小涨0.22%，澳元/美元小幅走高0.43%

* 新西兰元/美元涨0.37%，美元/加元跌0.42%，美元/人民币小跌0.26%，美元/韩元下滑0.34%

* 日经指数微涨0.09%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.43%，沪综指跌0.88%，西德克萨斯中质油(WTI)上扬1.14%，美国公债收益率1.755%

* 财务省官员称近期汇市波动是单向的，若有必要将采取行动

* 欧洲汇市开盘：r.reuters.com/dec27t(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 刘秀红)

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