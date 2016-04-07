更新版1-日本央行：维持多数地区的乐观经济评估不变，但对资本支出前景示警

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
报告指出，大多数地区称其经济在复苏或温和扩张，部分地区则认为企业缩减资本支出计划反映出最近新兴市场需求放缓。
“存在一些忧虑，即企业可能对工厂及设备支出变得较谨慎，”报告称，并警告称金融市场波动以及全球经济的不确定性可能会破坏企业投资兴趣。
报告称，内需因人口快速老化而下滑，也令企业增加支出的意愿受挫。
这项报告将成为4月27-28日央行政策会议中，审议委员会是否决定扩大货币刺激的重要考量因素。(完)
(编译/审校 汪红英/李婷仪/高琦)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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