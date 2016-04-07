人民币衍生品：大行卖压减退美元掉期曲线小升，一年期向利率平价靠拢

路透上海4月7日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四小幅上行，其中一年期美元掉期 较上周反弹逾一成。交易员称，本周以来中资大行卖压有所减退，被人为打压的一年期掉期逐渐向利率平价靠拢。

他们并表示，由于近期国际美元依旧偏弱，人民贬值预期淡化，即期市场基本可以自发平衡，大行维稳压力骤降，汇率弹性上升，因此掉期市场基本不反映升贬值预期，更多的受流动性和利率平价指引。

“前期一年期SWAP(掉期)跌的有点过度了，这两天反弹也应该说是理性的回归。”一中资行交易主管称。

该主管解释称，根据短端估算长端，一年期掉期点在900-1,000点水平，考虑到中国可能的降准降息影响，就算掉期点有一定的折让，前期500点甚至以下的水平仍属于偏低，如果对比两年期掉期点位往回折，也可以看出一年期掉期点有人为被打压至超低水平的迹象。

另有中资行交易员指出，一篮子货币作为人民币货币锚逐渐被市场接受，汇率影响因素短期聚焦于国际美元变动，政策风险不确定性下降，人民币期权隐含波动率 近期稳中有降。

北京时间14:20，美元/人民币一周期掉期 报19.6点，一个月期 报88点，一年期 报720点，较上周四分别上涨3.16%、6.02%和12.32%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.700/4.950，六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.300/4.800，较上周四小幅回落。

中国央行公开市场连续三天净回笼并未给银行间市场带来明显压力 ，周四资金供给充足，机构对短期内流动性预期较为平稳，惟对将至的月中缴税等可能扰动仍心存谨慎。