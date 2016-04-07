《中国企业债发行日程表》--4月7日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *淮安市盱眙 12 7 4/14簿记建档 -- AA 4/15-4/19 民族证券 城市资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= *江苏瀚瑞 16 7 4/14簿记建档 -- AA 4/15-4/20 东北证券 投资控股 8 7 (每3-7年末分别偿还本金20%/品种一由中债增信提供担保/品种二由瀚华担保提供担保) ========================================================================================= *仙桃市城市 9 7 4/15簿记建档 -- AA 4/18-4/22 国信证券 建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团有限公司提供担保) ========================================================================================= 浏阳经开区 11 7 4/5簿记建档 4.39% AA 4/6-4/8 恒泰长财证券 开发投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 遵义新区开发投资 14 10 4/6簿记建档 *5.99% AA 4/7-4/8 江海证券 新蒲新区城市停车场建设专项债 (3-6年末每年还15%本金，7-10年末每年还10%) ========================================================================================= 扬中交通 9.5 7 4/6簿记建档 *4.98% AA 4/7-4/11 天风证券 投资发展 9.5 7 *4.95% (品种一由江苏省信用再担保公司担保/品种二由瀚华担保公司担保/第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 无锡惠开 16 7 4/7簿记建档 上限4.50% AA 4/8-4/11 广发证券 经济发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 遂宁开达投资 7 7 4/7簿记建档 上限5.80% AA 4/8-4/12 广发证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 宣城国资投资 24 7 4/6簿记建档 *4.12% AA 4/7-4/13 国信证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 萍乡昌兴投资 5.9 7 4/8簿记建档 *上限5.50% AA 4/11-4/13 东海证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 长乐国资营运 10 7 4/8簿记建档 *上限6.00% AA 4/11-4/13 华福证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 内江人和 7 7 4/11簿记建档 -- AA- 4/12-4/13 广州证券 国资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/内江投资控股集团提供担保) ========================================================================================= 怀化交通 14 7 4/11簿记建档 -- AA 4/12-4/13 平安证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 广安经济技术 6.9 7 4/11簿记建档 -- AA 4/12-4/14 兴业证券 开发区恒生投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 聊城市安泰 8.8 7 4/8簿记建档 *上限5.20% AA 4/11-4/15 兴业证券 城乡投资开发 3.2 7 *上限6.00% (品种一由重庆进出口信用担保公司提供担保/均第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 上虞经济 18.9 7 4/8簿记建档 *上限5.50% AA 4/11-4/15 国信证券 开发区投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆经开区 15 7 4/12簿记建档 -- AA 4/13-4/15 国海证券 开发投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) ========================================================================================= 海安县开发区 10 7 4/12簿记建档 -- AA 4/13-4/15 国泰君安证券 经济技术开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 聊城市兴业经济 14 7 4/12簿记建档 -- AA 4/13-4/15 开源证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 海航集团 不超过20 可续期 4/13簿记建档 -- AA+ 4/14-4/15 海通证券 (每3年重定价，并附发行人续期选择权) ========================================================================================= 仁怀市城市 14 7 4/13簿记建档 上限6.50% AA 4/14-4/15 江海证券 开发建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 兴化市经济发展 8 6 4/12簿记建档 -- AA 4/13-4/15 海通证券 (第3-6年末分别偿还25%本金 ) ========================================================================================= 邵阳都梁投资发展 11.1 7 4/12簿记建档 -- AA 4/13-4/15 西部证券 养老产业和城市停车场建设专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保) ========================================================================================= 龙岩市铁路建设 8 7 4/12簿记建档 -- AA 4/13-4/15 兴业证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 亳州宜居投资 15 7 4/13簿记建档 上限5.0% AA 4/14-4/15 国元证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 重庆新梁 9 7 4/13簿记建档 -- AA- 4/14-4/18 广州证券 投资开发集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 秀山工业 8 7 4/13簿记建档 -- AA- 4/14-4/18 广州证券 发展投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 秦皇岛城市 12 7 4/13簿记建档 -- AA 4/14-4/18 国泰君安证券 发展投资控股集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 辽宁药都发展 8 7 4/12簿记建档 -- AA 4/13-4/19 国信证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 盘锦水务 11 7 *推迟发行 上限5.50% AA 4/8-4/12 国泰君安证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 邹城城市资产 7 4 4/7簿记建档 上限5.50% AA 4/8-4/12 银河证券 经营小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5