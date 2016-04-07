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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 17:05 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月7日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*淮安市盱眙   12        7   4/14簿记建档       --       AA      4/15-4/19      民族证券
城市资产经营    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*江苏瀚瑞     16        7    4/14簿记建档      --       AA      4/15-4/20     东北证券
投资控股       8        7 
       (每3-7年末分别偿还本金20%/品种一由中债增信提供担保/品种二由瀚华担保提供担保)
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*仙桃市城市    9        7    4/15簿记建档      --       AA      4/18-4/22     国信证券
建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北省担保集团有限公司提供担保)
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浏阳经开区     11       7    4/5簿记建档     4.39%      AA      4/6-4/8     恒泰长财证券
开发投资       (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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遵义新区开发投资 14    10    4/6簿记建档    *5.99%      AA      4/7-4/8       江海证券
新蒲新区城市停车场建设专项债 (3-6年末每年还15%本金，7-10年末每年还10%)
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扬中交通      9.5       7    4/6簿记建档    *4.98%      AA      4/7-4/11      天风证券
投资发展      9.5       7                   *4.95%
(品种一由江苏省信用再担保公司担保/品种二由瀚华担保公司担保/第3-7年末分别偿还20%本金)
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无锡惠开       16        7   4/7簿记建档    上限4.50%   AA      4/8-4/11      广发证券
经济发展集团       (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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遂宁开达投资    7        7   4/7簿记建档    上限5.80%   AA      4/8-4/12      广发证券
                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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宣城国资投资   24       7    4/6簿记建档     *4.12%     AA      4/7-4/13      国信证券
                     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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萍乡昌兴投资   5.9       7   4/8簿记建档   *上限5.50%   AA      4/11-4/13     东海证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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长乐国资营运  10         7   4/8簿记建档   *上限6.00%   AA      4/11-4/13     华福证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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内江人和       7         7   4/11簿记建档      --       AA-     4/12-4/13     广州证券
国资经营             (第3-7年末分别偿还20%本金/内江投资控股集团提供担保)   
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怀化交通      14         7   4/11簿记建档      --       AA      4/12-4/13     平安证券
建设投资             (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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广安经济技术  6.9        7   4/11簿记建档      --       AA      4/12-4/14     兴业证券
开发区恒生投资开发   (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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聊城市安泰     8.8       7   4/8簿记建档   *上限5.20%   AA      4/11-4/15     兴业证券
城乡投资开发   3.2       7                 *上限6.00%
                    (品种一由重庆进出口信用担保公司提供担保/均第3-7年末分别偿还20%本金)   
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上虞经济      18.9       7   4/8簿记建档   *上限5.50%   AA      4/11-4/15     国信证券
开发区投资开发      (第3-7年末分别偿还20%本金)   
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重庆经开区    15        7    4/12簿记建档       --      AA      4/13-4/15    国海证券
开发投资集团       (第3-7年末分别偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保)    
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海安县开发区   10        7   4/12簿记建档       --      AA      4/13-4/15  国泰君安证券
经济技术开发                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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聊城市兴业经济  14        7   4/12簿记建档      --      AA      4/13-4/15     开源证券
                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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海航集团    不超过20  可续期  4/13簿记建档      --      AA+     4/14-4/15     海通证券
             (每3年重定价，并附发行人续期选择权)      
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仁怀市城市     14       7     4/13簿记建档  上限6.50%   AA      4/14-4/15     江海证券
开发建设投资            (第3-7年末分别偿还20%本金)  
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兴化市经济发展  8       6     4/12簿记建档      --      AA      4/13-4/15     海通证券
                    (第3-6年末分别偿还25%本金 )    
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邵阳都梁投资发展  11.1    7   4/12簿记建档      --      AA      4/13-4/15     西部证券
养老产业和城市停车场建设专项债券  (第3-7年末分别偿还20%本金/以自有土地使用权进行担保)           
            
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龙岩市铁路建设  8        7   4/12簿记建档       --      AA      4/13-4/15     兴业证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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亳州宜居投资   15       7     4/13簿记建档  上限5.0%    AA      4/14-4/15     国元证券
              (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保)
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重庆新梁        9       7     4/13簿记建档      --      AA-     4/14-4/18     广州证券
投资开发集团  (第3-7年末分别偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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秀山工业        8       7     4/13簿记建档      --      AA-     4/14-4/18     广州证券
发展投资      (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保)
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秦皇岛城市     12       7     4/13簿记建档      --      AA      4/14-4/18   国泰君安证券
发展投资控股集团        (第3-7年末分别偿还20%本金)    
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辽宁药都发展   8         7   4/12簿记建档       --        AA    4/13-4/19     国信证券
                    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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盘锦水务       11        7    *推迟发行     上限5.50%   AA      4/8-4/12     国泰君安证券
                   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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以下为申请非公开发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)    
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暂无
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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邹城城市资产    7          4    4/7簿记建档   上限5.50%    AA       4/8-4/12   银河证券
经营小微企业增信集合债券 (第三年末附投资人选择权) 
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注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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