中国新债：国开行下周二增发至多250亿四期债，期限一、三、五和七年

路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(12日)招标增发 四期固息债，总额不超过250亿元人民币，期限一、三、五、七年。 其中，一年、三年期分别为国开行今年第九期 、第八期CN160208=CFX S增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期CN160206=CFXS 、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。 具体发行条款如下： 2016年第九、八、六、七期增发债 ---------------------------------------------------------------------- 发行上限 1/3/7年：60亿元；5年：70亿元 期限/计息方式 1/3/5/7年固息 招标时间 1/3/5年：4月12日9:30-10:30；7年：4月12日9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 4/14 起息日 1年：3/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25 分销期 4/13-4/14 上市日 4/18 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10% ----------------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 林高丽)