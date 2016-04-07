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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 14:42 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多250亿四期债，期限一、三、五和七年

路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(12日)招标增发
四期固息债，总额不超过250亿元人民币，期限一、三、五、七年。
    
    其中，一年、三年期分别为国开行今年第九期 、第八期CN160208=CFX
S增发债，票面利率为2.29%和2.72%；五年、七年期分别为该行今年第六期CN160206=CFXS
、七期 增发债，票面利率为2.96%和3.24%。
    
    具体发行条款如下： 
    
                    2016年第九、八、六、七期增发债
    ----------------------------------------------------------------------
    发行上限        1/3/7年：60亿元；5年：70亿元
    期限/计息方式   1/3/5/7年固息  
    招标时间        1/3/5年：4月12日9:30-10:30；7年：4月12日9:30-11:20
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          4/14
    起息日          1年：3/9；3年：3/3；5年：2/18；7年：2/25
    分销期          4/13-4/14
    上市日          4/18
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年 
    发行人增发权利  保留
    承揽费          1年无；3年0.05%；5/7年0.10%
    ----------------------------------------------------------------------(完)
                          
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 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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