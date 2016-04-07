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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 15:10 BJT

国际油市：原油期货走升，但交易员警告上涨条件不成熟

原油库存自纪录高位意外下降，支持美国原油价格。

“油价在EIA数据公布后劲扬，”澳新银行周四在晨报中说。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，4月1日止当周美国原油库存下降490万桶，而分析师预期的是增加320万桶。

欧洲方面，北海油田下个月预计将展开设备检修维护，给布兰特原油价格带来支撑。

从需求端来看，制造业似乎从近期疲势中反弹。

“据我们的计算，全球制造业采购经理人指数(PMI)3月创下两年半最大按月增幅，”麦格理银行称。

不过一些交易商警告称，原油期货价格上涨的时机可能出现得早了，没有实货市场基本面的支持。

4月17日全球主要产油国将按计划举行会议，就冻产展开讨论。(完)

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(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 高琦/艾茂林)

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