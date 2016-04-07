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市场报道 | 2016年 4月 7日 星期四 15:15 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑触及22个月新高，阻力位见于0.8130/50

0700GMT
    
    * 欧洲盘初欧元上涨，欧元/英镑触及22个月新高0.81095
    * 亚洲盘波动区间为0.8065-0.8080。0.8063是从周三高点0.8105回
落后触及的低位
    * 接近0.8130处及阻力位0.8150之上存在卖单
    * 脱欧担忧为欧元/英镑的主要支撑因素，公投定于11周之后
    * 英国首相卡梅伦周四将敦促国内年轻人在公投中反对退欧
    * 64%的荷兰人投票反对欧盟与乌克兰条约，36%赞成(完)
      
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 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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