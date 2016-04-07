《汇市简讯》欧元/英镑触及22个月新高，阻力位见于0.8130/50

0700GMT * 欧洲盘初欧元上涨，欧元/英镑触及22个月新高0.81095 * 亚洲盘波动区间为0.8065-0.8080。0.8063是从周三高点0.8105回 落后触及的低位 * 接近0.8130处及阻力位0.8150之上存在卖单 * 脱欧担忧为欧元/英镑的主要支撑因素，公投定于11周之后 * 英国首相卡梅伦周四将敦促国内年轻人在公投中反对退欧 * 64%的荷兰人投票反对欧盟与乌克兰条约，36%赞成(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)