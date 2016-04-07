全球金市：金价上涨，因FED对升息持审慎态度且美元走软

0637GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,228.20美元，前日下跌0.7%，受股市反弹影响。现货金今年一季度累计上涨16%，得益于市场揣测美联储将推迟加息。

“金价的涨势正遭受考验，因风险偏好回升，打压黄金的避险需求。不过下行空间可能有限，”汇丰控股分析师James Steel说。

“加息推迟的越久，越利好金价，”Steel说。

金价对于利率很敏感，因加息会提高持有黄金的机会成本。

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三称，美联储在上调短期利率问题上应该保持耐心和谨慎，不过升息应有持续性。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周三其持仓量增加0.51%至819.60吨，为近两周来首次增加。(完)

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