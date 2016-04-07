全球金市：金价上涨，因FED对升息持审慎态度且美元走软

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
0637GMT，现货金 上涨0.5%至每盎司1,228.20美元，前日下跌0.7%，受股市反弹影响。现货金今年一季度累计上涨16%，得益于市场揣测美联储将推迟加息。
“金价的涨势正遭受考验，因风险偏好回升，打压黄金的避险需求。不过下行空间可能有限，”汇丰控股分析师James Steel说。
“加息推迟的越久，越利好金价，”Steel说。
金价对于利率很敏感，因加息会提高持有黄金的机会成本。
美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三称，美联储在上调短期利率问题上应该保持耐心和谨慎，不过升息应有持续性。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD称，周三其持仓量增加0.51%至819.60吨，为近两周来首次增加。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/王洋; 审校 孙茉莉/汪红英)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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