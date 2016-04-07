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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 15:30 BJT

《汇市简讯》投机客押注美元/日圆将跌向105，认为干预可能性不大

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* 投机客预期美元/日圆将跌向105，在汇市走势井然背景下，干预可能性不大

* 前国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之讲话在亚洲时段激发日圆买盘热潮

* 汇价在伦敦盘触及2014年10月以来最低

* 技术面，美元/日圆料测试106.68

* 筱原尚之：日本不应也不太可能干预市场阻升日圆

* 图表：tmsnrt.rs/209BcU5 (完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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