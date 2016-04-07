《汇市简讯》投机客押注美元/日圆将跌向105，认为干预可能性不大

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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* 投机客预期美元/日圆将跌向105，在汇市走势井然背景下，干预可能性不大
* 前国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之讲话在亚洲时段激发日圆买盘热潮
* 汇价在伦敦盘触及2014年10月以来最低
* 技术面，美元/日圆料测试106.68
* 筱原尚之：日本不应也不太可能干预市场阻升日圆
* 图表：tmsnrt.rs/209BcU5 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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