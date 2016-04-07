台湾个股：兆丰金控第一季税后盈余76.46亿台币，年减6.81%

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透台北4月7日 - 台湾兆丰金控 周四公布，自结今年第一季税前及税后盈余分别为88.22亿台币及76.46亿台币，与去年同期比较税前及税后盈余分别衰退5.81%及6.81%；每股税后盈余则为0.56台币。
在各子公司获利方面，兆丰金控称，1至3月兆丰银行税前及税后盈余分别为75.16亿台币及65.26亿台币，各较去年衰退3.18%及1.90%；另兆丰产险因2月初台南地震，及3月中旬德翔航运船只搁浅造成损失，致第一季税后盈余仅剩0.03亿台币，年减97.8%。
〞除了兆丰产险因两大灾险外，其他子公司第一季获利尚称稳定。〞兆丰金控副总经理林瑞云说。
她表示，目前初估包含2月台南地震，及3月中旬因客户--德翔航运船只搁浅合计损失约1亿台币，且均将反应在第一季财报上；惟整体而言兆丰产险第一季获利仍是正数。另受央行连续三度降息，存放利差缩减影向，亦将冲击兆丰商银的获利。
根据台湾金管会公布资料显示，至去年底止，兆丰金控旗下子公司兆丰商银为台湾第一大银行，资产总额达3.07兆台币。周四兆丰金控每股22.3台币平盘作收。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5