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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 16:35 BJT

台湾个股：兆丰金控第一季税后盈余76.46亿台币，年减6.81%

路透台北4月7日 - 台湾兆丰金控 周四公布，自结今年第一季税前及税后盈余分别为88.22亿台币及76.46亿台币，与去年同期比较税前及税后盈余分别衰退5.81%及6.81%；每股税后盈余则为0.56台币。

在各子公司获利方面，兆丰金控称，1至3月兆丰银行税前及税后盈余分别为75.16亿台币及65.26亿台币，各较去年衰退3.18%及1.90%；另兆丰产险因2月初台南地震，及3月中旬德翔航运船只搁浅造成损失，致第一季税后盈余仅剩0.03亿台币，年减97.8%。

〞除了兆丰产险因两大灾险外，其他子公司第一季获利尚称稳定。〞兆丰金控副总经理林瑞云说。

她表示，目前初估包含2月台南地震，及3月中旬因客户--德翔航运船只搁浅合计损失约1亿台币，且均将反应在第一季财报上；惟整体而言兆丰产险第一季获利仍是正数。另受央行连续三度降息，存放利差缩减影向，亦将冲击兆丰商银的获利。

根据台湾金管会公布资料显示，至去年底止，兆丰金控旗下子公司兆丰商银为台湾第一大银行，资产总额达3.07兆台币。周四兆丰金控每股22.3台币平盘作收。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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