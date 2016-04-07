《全球汇市》美联储升息态度审慎，美元兑日圆探17个月新低

国际油市：亚洲汽油裂解价差接近10个月高位，石脑油价差亦上涨
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1390 1.1397 -0.06 +4.88 1.0860 美元/日圆 108.61 109.78 -1.07 -9.72 120.30 欧元/日圆 123.75 125.13 -1.10 -5.15 130.47 美元/瑞郎 0.9549 0.9556 -0.07 -4.68 1.0018 英镑/美元 1.4068 1.4120 -0.37 -4.55 1.4738 美元/加元 1.3072 1.3087 -0.11 -5.54 1.3839 美元/离岸人民币 6.4819 6.4808 +0.02 -1.31 6.5680 澳元/美元 0.7574 0.7598 -0.32 +4.11 0.7275 新西兰元/美元 0.6822 0.6820 +0.03 -0.04 0.6825 欧元/瑞郎 1.0880 1.0892 -0.11 -0.06 1.0886 欧元/英镑 0.8096 0.8066 +0.37 +9.90 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2834 9.2837 -0.00 +1.23 9.1705 美元/挪威克朗 8.3083 8.3147 -0.08 -6.01 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 张明钧/刘秀红/蔡美珍/李婷仪/李春喜/汪红英)
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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