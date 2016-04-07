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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 15:58 BJT

《全球汇市》美联储升息态度审慎，美元兑日圆探17个月新低

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1390  1.1397  -0.06  +4.88  1.0860
    美元/日圆            108.61  109.78  -1.07  -9.72  120.30
    欧元/日圆         123.75  125.13  -1.10  -5.15  130.47
    美元/瑞郎            0.9549  0.9556  -0.07  -4.68  1.0018
    英镑/美元            1.4068  1.4120  -0.37  -4.55  1.4738
    美元/加元            1.3072  1.3087  -0.11  -5.54  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4819  6.4808  +0.02  -1.31  6.5680
    澳元/美元            0.7574  0.7598  -0.32  +4.11  0.7275
    新西兰元/美元        0.6822  0.6820  +0.03  -0.04  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0880  1.0892  -0.11  -0.06  1.0886
    欧元/英镑         0.8096  0.8066  +0.37  +9.90  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2834  9.2837  -0.00  +1.23  9.1705
    美元/挪威克朗        8.3083  8.3147  -0.08  -6.01  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 张明钧/刘秀红/蔡美珍/李婷仪/李春喜/汪红英)

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