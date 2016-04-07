中国新债：河北下周四招标发行700亿元一般及专项地方债，期限三至10年

路透上海4月7日 - 中国河北省财政厅周四公告，将于下周四(14日)招标发行总额700亿元人民币的地方债，其中一般债397亿元，专项债303亿元。

上述一般地方债为河北省今年第一批，含置换债券164.3亿元、新增债券232.7亿元；包括三、五、七、10年四个期限，对应发行规模分别为80亿元、119亿元、119亿元和79亿元。

而专项债亦为河北年内首批，全部为新增债券。债券期限分别为三、五、七、10年，计划发行规模分别为61亿元、91亿元、91亿元和60亿元。

招标时间上，一般债为4月14日下午14:00-14:40，专项债为当日15:00-15:40。两批债券均自4月15日起发行并计息，当日发行结束。中债资信评估有限公司对上述债券的评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)