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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 16:10 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月7日

路透香港4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间
16:09时，1港元=0.83411人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为37.8%，低于上交易日收盘的38.97%。
    
   公司名       A股代码         H股代码      A股价格(元)   H股价格(港元   A/H股比价
                                                                )        
 工商银行                                            4.26          4.07         1.25
 建设银行                                            4.78          4.83         1.19
 中国银行                                            3.38          3.05         1.33
 农业银行                                            3.16          2.74         1.38
 招商银行                                           16.10         15.86         1.22
 中信银行                                            5.96          4.59         1.56
 交通银行                                            5.53          4.78         1.39
 民生银行                                            8.99          7.02         1.54
 中国人寿                                           23.32         17.92         1.56
 中国平安                                           31.37         35.00         1.07
 中国太保                                           25.98         27.55         1.13
 中信证券                                           17.33         17.78         1.17
 新华人寿                                           39.28         26.00         1.81
 海通证券                                           14.25         12.74         1.34
 华能国际                                            7.85          6.65         1.42
 大唐发电                                            4.27          2.30         2.23
 华电国际                                            5.61          4.74         1.42
 中煤能源                                            5.16          3.21         1.93
 中国神华                                           14.10         11.74         1.44
 中国石油                                            7.61          4.88         1.87
 兖州煤业                                           10.50          3.97         3.17
 中国石化                                            4.95          4.99         1.19
 上海石化                                            7.84          3.99         2.36
 中海油服                                           13.03          5.73         2.73
 仪征化纤                                            5.08          1.65         3.69
 中国铝业                                            4.52          2.59         2.09
 江西铜业                                           14.04          9.17         1.84
 洛阳钼业                                            3.51          1.24         3.39
 紫金矿业                                            3.25          2.33         1.67
 马钢股份                                            2.78          1.77         1.88
 鞍钢股份                                            4.19          4.04         1.24
 重庆钢铁                                            2.82          1.15         2.94
 海螺水泥                                           16.52         20.80         0.95
 洛阳玻璃                                           30.27          4.52         8.03
 京城机电                                            9.54          3.25         3.52
 中联重科                                            4.56          2.89         1.89
 金隅股份                                            9.11          6.20         1.76
 中国国航                                            7.19          6.07         1.42
 东方航空                                            6.10          4.49         1.63
 南方航空                                            6.39          5.24         1.46
 中国远洋                                            6.21          3.12         2.39
 中海集运                                            4.85          1.79         3.25
 中集集团                                           15.31         12.52         1.47
 中海发展                                            6.83          5.17         1.58
 宁沪高速                                            8.34         10.12         0.99
 深高速                                              8.88          7.08         1.50
 成渝高速                                            4.54          2.55         2.13
 皖通高速                                           14.03          6.18         2.72
 广深铁路                                            4.08          3.55         1.38
 中国南车                                           10.11          7.52         1.61
 中国交建                                           12.20          9.45         1.55
 中国铁建                                           11.18          9.25         1.45
 中国中铁                                            8.06          5.79         1.67
 长城汽车                                            9.02          5.80         1.86
 比亚迪                                             57.05         41.05         1.67
 广汽集团                                           20.96          8.40         2.99
 青岛啤酒                                           28.55         26.60         1.29
 白云山                                             23.16         17.58         1.58
 新华制药                                           11.10          4.56         2.92
 海信科龙                                            7.63          3.28         2.79
 南京熊猫                                           13.54          5.32         3.05
 晨鸣纸业                                            9.06          6.42         1.69
 上海医药                                           17.29         15.54         1.33
 中兴通讯                                           15.22         12.70         1.44
 东方电气                                           11.11          6.04         2.21
 潍柴动力                                            8.16          9.76         1.00
 东北电气                                            7.44          2.50         3.57
 广船国际                                           29.07         12.28         2.84
 昆明机床                                            9.01          2.84         3.80
 一拖股份                                           10.20          4.21         2.90
 北辰实业                                            4.29          2.41         2.13
 创业环保                                            8.58          4.48         2.30
 中国中冶                                            4.23          2.00         2.54
 金风科技                                           16.46         11.08         1.78
 丽珠                                               44.47         33.10         1.61
 万科                                               24.43         18.68         1.57
 郑煤机                                              7.52          3.32         2.72
 大连港                                              6.57          3.45         2.28
 山东墨龙                                            8.43          2.58         3.92
 浙江世宝                                           25.28          8.30         3.65
 复星医药                                           19.75         20.90         1.13
 光大银行                                            3.73          3.51         1.27
 东江环保                                           16.85         10.76         1.88
 上海电气                                            9.04          3.45         3.14
 广发证券                                           16.47         18.36         1.08
 华泰证券                                           16.83         17.28         1.17
 
                    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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