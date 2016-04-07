更新版 1-中国汇市：人民币收盘升幅缩至不足百点，因午后国际美元再现反弹

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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* 人民币收盘上涨近百点 * 因隔夜国际美元回落，中间价反弹 * 汇价对国际美元的反应较之前积极 * 人民币维持6.45-6.49元区间波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期 周四收盘上涨近百点，中间价因隔夜国际美元回落而反 弹。交易员称，人民币对国际美元的反应较之前相对积极，午后国际美元探底反弹，人民币回吐早前部分涨幅 ，预计人民币短期续围绕6.45-6.49元区间内宽幅波动。 他们并指出，虽然汇价弹性上升，但没有超出参考一篮子货币的范围；随着人民币贬值预期日趋淡化，大 行几无干预维稳压力，市场也处于自发均衡状态。由于少了大行维稳，境内美元/人民币一年期掉期连两日上 涨，继续向利率平价水平靠近。 “现在市场也是紧盯着美元表现，并据此进行交易，现在大家也都接受了这个规则，也跟着这个规则在做 了。”一中资行交易员表示。 另一中资行交易员也认为，最近中间价跟着美元，市场价跟着中间价，美元的方向决定人民币的方向。 中国央行周四公布，3月末中国外汇储备 为32,125.79亿美元，环比增102.58亿美元，结束此 前连续四个月跌势。 分析人士指出，3月人民币贬值预期淡化，央行干预压力下降，另外监管层对结售汇的差别对待也缓解了 外储流失的压力，另外非美货币升值的折算贡献也不少，共同导致3月外储结束四连跌。 汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，汇丰预期中国会继续允许人民币兑美元贬值。中 国转变汇率机制的举措并非要令人民币贬值以支持国内出口，而是中国改革进程的重要一环。 全球汇市方面，日圆兑美元周四强探17个月高点，美元普遍承压，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储) 上月会议记录凸显出其对未来升息持审慎态度。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4729 6.4820 0.14% 中间价 6.4707 6.4754 0.07% 成交额 198.62亿美元 205亿美元 日内波动幅度(pips) 136 日高6.4632 日低6.4768 今年以来升贬幅度 0.32% 2005年汇改以来升贬幅度 27.86% 一年期美元/人民币掉期 +760 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.484 6.4818 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.6743 6.6588 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4706:；交易中心自1月4日起，每天公布12 次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日 起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际 主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 吴云凌/曾祥进)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5