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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 17:13 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘升幅缩至不足百点，因午后国际美元再现反弹

* 人民币收盘上涨近百点
    * 因隔夜国际美元回落，中间价反弹
    * 汇价对国际美元的反应较之前积极
    * 人民币维持6.45-6.49元区间波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海4月7日 - 人民币兑美元即期 周四收盘上涨近百点，中间价因隔夜国际美元回落而反
弹。交易员称，人民币对国际美元的反应较之前相对积极，午后国际美元探底反弹，人民币回吐早前部分涨幅
，预计人民币短期续围绕6.45-6.49元区间内宽幅波动。

    他们并指出，虽然汇价弹性上升，但没有超出参考一篮子货币的范围；随着人民币贬值预期日趋淡化，大
行几无干预维稳压力，市场也处于自发均衡状态。由于少了大行维稳，境内美元/人民币一年期掉期连两日上
涨，继续向利率平价水平靠近。
    
    “现在市场也是紧盯着美元表现，并据此进行交易，现在大家也都接受了这个规则，也跟着这个规则在做
了。”一中资行交易员表示。
    
    另一中资行交易员也认为，最近中间价跟着美元，市场价跟着中间价，美元的方向决定人民币的方向。
       
    中国央行周四公布，3月末中国外汇储备 为32,125.79亿美元，环比增102.58亿美元，结束此
前连续四个月跌势。 
    
    分析人士指出，3月人民币贬值预期淡化，央行干预压力下降，另外监管层对结售汇的差别对待也缓解了
外储流失的压力，另外非美货币升值的折算贡献也不少，共同导致3月外储结束四连跌。
    
    汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，汇丰预期中国会继续允许人民币兑美元贬值。中
国转变汇率机制的举措并非要令人民币贬值以支持国内出口，而是中国改革进程的重要一环。 
    
    全球汇市方面，日圆兑美元周四强探17个月高点，美元普遍承压，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)
上月会议记录凸显出其对未来升息持审慎态度。 
    
   
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
 在岸市场人民币兑美元                      今日         上日               升贬
 即期成交价格                            6.4729       6.4820              0.14%
 中间价                                  6.4707       6.4754              0.07%
 成交额                            198.62亿美元    205亿美元                   
 日内波动幅度(pips)                         136   日高6.4632         日低6.4768
 今年以来升贬幅度                                                         0.32%
 2005年汇改以来升贬幅度                                                  27.86%
 一年期美元/人民币掉期                     +760                                
                                                              
    离岸人民币市场  
 工具                    今日      上日
 CNH即期                6.484    6.4818
 一年期NDF<CNY1YNDFO   6.6743    6.6588
 R=>                           
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4706:；交易中心自1月4日起，每天公布12
次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。   
    
    中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日
起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际
主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）  

 (发稿 张金栋; 审校 吴云凌/曾祥进)

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