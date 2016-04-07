路透基点：台湾宏基将授权银行安排最多120亿台币再融资贷款--TRLPC

路透香港4月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾电脑厂商宏基 已接近授权12家银行为其安排至多120亿台币等值(3.7亿美元)三年期贷款。该公司在之前超过四年的时间里一直没有涉足贷款市场。

消息人士说，这12家银行分别为：永丰银行、台湾银行、彰化银行、花旗集团、中国信托商业银行、星展银行、台湾土地银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行、台新国际商业银行、台湾中小企业银行和合作金库银行。台湾银行协调该交易。

资金将用于为借款人将于2016年5月到期的1.85亿美元可转债再融资，以及用作运营资金。

这笔贷款料将分为等额的A档定期贷款以及B档循环贷款，后者可以以美元或台币形式提取。

消息人士说，两档贷款台币部分的利率将较三个月期或六个月期台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码65-90个基点，取决于未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)与营收比率。B档贷款美元部分的利率料较三个月期或六个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码115-150个基点。