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市场报道 | 2016年 4月 7日 星期四 16:44 BJT

全球贵金属：4月6日SPDR黄金持仓增0.51%，iShares白银持仓持平

路透4月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0.51
%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓则持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR     26,350,840.9   4月6日    26,217,040.5     4月5日     133,800.4     0.51%
    iShares 334,724,217.3   4月6日   334,724,217.3     4月5日           0.0     0.00%(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 郑茵)

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