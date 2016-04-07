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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 16:52 BJT

金属期市：伦铜触及一个月低点，跌破关键支撑位后触发进一步抛售

0802 GMT，伦敦期铜 下跌1.3%至每吨4,726美元，盘中稍早曾触及每吨4,722美元，为3月2日最低。

上海期交所主力期铜 收跌0.2%，报每吨36,650元人民币。

但BMI Research在报告中称，鉴于中国需求情况不利，期铜价格中期走势可能受到限制。“由于中国经济数据继续令人失望，并且人民币有进一步贬值风险，期铜料将不会有更强劲的涨势。”

其它金属方面，伦敦期铝 未能抹去之前两日逾1%的跌幅，受到中国供应过剩的威胁。（完）

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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 郑茵/高琦/王洋)

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