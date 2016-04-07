路透基点：复星实业将首笔三年期贷款的金额从7亿美元削减至5亿

路透香港4月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，复星实业已将其首笔三年期贷款的金额从最初目标7亿美元削减至5亿美元。

最初的牵头行兼簿记行(MLAB)为澳新银行和法国巴黎银行，东亚银行、澳洲西太平洋银行、创兴银行和汇丰控股已加入担任同样角色。此外还有三家银行以主办行的身份加入，另有三家银行以安排行身份参加。

这笔子弹式贷款的最高综合收益为206.67个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码180个基点。

复星实业是借款人，母公司上海复星医药（集团）股份有限公司是担保人。复星医药是复星国际的子公司。在香港和上海两地上市的复星医药主要从事医药方面的研发和生产。

复星国际在贷款市场的知名度较高。2015年5月份复星国际签署一项8亿美元三年期子弹式定期贷款，该贷款的最高综合收益为291.7个基点，利率较Libor加码270个基点。包括七家最初的MLAB在内，参贷行有22家。 (完) (编译 汪红英；审校 高琦)