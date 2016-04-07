欧洲汇市：英镑跌至2013年11月以来最低水准，脱欧担忧削弱英镑需求

上周公布的数据显示，英国去年第四季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比飙升至7%。进一步给投资者发出警告，如果外国投资者被脱欧前景震慑而退缩，英国将可能面临何种风险。

英镑兑欧元 周四一度下跌多达0.5%至22个月低位0.8117，英镑兑美元 跌0.4%至1.4073。

这些跌幅拖累英镑贸易加权指数降至2013年11月以来最低，自去年年底至今已累计下跌近12%。

Oliveri称，风险偏好受抑是英镑走软的另一原因。由于英国依赖巨额外部投资来平衡其财政赤字，而资金流入会在风险偏好降温时枯竭，所以在发达经济体货币中，英镑对于风险的敏感程度排名靠前。

最新民意调查显示，留退阵营旗鼓相当，而赌盘赔率预示，英国民众公投通过退欧的概率约为33%。(完)

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