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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 08:00 BJT

重温稿--台湾货币市场：资金充裕短钱多且央行冲销少，短率仍有走跌压力

* 一周拆款利率区间高位走跌
    * 若资金续充裕，短票利率还有下行空间
    * 债券附买回利率区间低位接受度高

     记者 高洁如
    路透台北4月7日 - 台湾银行间短率周四续有走低压力。资金调度人士表示，提存期初
资金调度余裕大增，而央行也不积极冲销短钱，使得市场短率还有续跌空间。
    
    他们指出，大型银行开出一周同业拆款利率约0.25%，拆予票券商利率则在0.30-0.31%
；而资金泛滥下大票券商所拆入的拆款则全面贴近0.30%，较上日明显滑落。
    
    〞今天很难做，没需求啊！〞一位银行业交易员说。
    
    交易员表示，近期中央银行委托银行代收隔夜资金的量也很消极，不过整体银行的积数
并未失控，可见有不少银行在提存期初是负数操作。       
    
          
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII         8,490.25                  8,513.30    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.200%                    0.201%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.240%               0.200-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.330%               0.200-0.335%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.320%               0.220-0.300%
    
    **资金充裕短票利率低位多**
     
    短券方面，票券商表示，今日和明日的缺口虽较多，但仍不敌市场充裕的资金，市场要
券的银行颇多，供给无法支应需求。
    
    〞昨天都被框好了，续期的票都做完了，银行还多一堆钱，〞一位大型票券商交易员表
示。
    
    他们认为，以目前提存期初市场充裕的情势来看，短票利率还有走低的空间，不排除下
探0.30%关卡。
    
    今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32-0.34%，大致同
上日，区间低位成交偏多。
      
    集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.32
8%，前日0.348%；上日区间0.29-0.36%，前日在0.30-0.36%；上日成交量54.95亿台币，前
日在88.29亿台币。 
    
    台湾央行周四发行2,921.5亿台币定存单，较定期存单到期金额2,967亿，定存单发行 
余额减45.5亿。周五到期1,214亿台币。

    拆款中心资料 显示，周四超额准备为185亿台币，累积超额准备952亿台币、加计
前期1%的超额准备为3,187亿台币。 
    
     
    **RP利率区间低位接受度高**
    
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金实在很多，但短期内为顾及客人的意
愿，尚未有降价动作；不过因资金太多的情况很普遍，因此客户对利率区间低位的接受度变
高。
    
    〞等时机成熟再说，〞一位大型证券商说。
      
    一位大型票券商交易员表示，目前银行的资金偏多，先前钱满为患的投信情势则是趋缓
一点，因此今日的资金相较上日倒是持平。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，短天期及一个
月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%；两者略同上日。

    今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间与上日相似；短天期公债附买回
利率主要在0.23-0.27%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.30%。(完) 

 (审校 曾祥进)

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