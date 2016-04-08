重温稿--台湾货币市场：资金充裕短钱多且央行冲销少，短率仍有走跌压力

* 一周拆款利率区间高位走跌 * 若资金续充裕，短票利率还有下行空间 * 债券附买回利率区间低位接受度高 记者 高洁如 路透台北4月7日 - 台湾银行间短率周四续有走低压力。资金调度人士表示，提存期初 资金调度余裕大增，而央行也不积极冲销短钱，使得市场短率还有续跌空间。 他们指出，大型银行开出一周同业拆款利率约0.25%，拆予票券商利率则在0.30-0.31% ；而资金泛滥下大票券商所拆入的拆款则全面贴近0.30%，较上日明显滑落。 〞今天很难做，没需求啊！〞一位银行业交易员说。 交易员表示，近期中央银行委托银行代收隔夜资金的量也很消极，不过整体银行的积数 并未失控，可见有不少银行在提存期初是负数操作。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.402 32.442 台湾加权股价指数<.TWII 8,490.25 8,513.30 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.200% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.240% 0.200-0.240% --一周拆款利率区间 0.200-0.330% 0.200-0.335% --两周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.220-0.300% **资金充裕短票利率低位多** 短券方面，票券商表示，今日和明日的缺口虽较多，但仍不敌市场充裕的资金，市场要 券的银行颇多，供给无法支应需求。 〞昨天都被框好了，续期的票都做完了，银行还多一堆钱，〞一位大型票券商交易员表 示。 他们认为，以目前提存期初市场充裕的情势来看，短票利率还有走低的空间，不排除下 探0.30%关卡。 今日大型票券商与银行间承作自保短票跨月30天期利率主要成交在0.32-0.34%，大致同 上日，区间低位成交偏多。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.32 8%，前日0.348%；上日区间0.29-0.36%，前日在0.30-0.36%；上日成交量54.95亿台币，前 日在88.29亿台币。 台湾央行周四发行2,921.5亿台币定存单，较定期存单到期金额2,967亿，定存单发行 余额减45.5亿。周五到期1,214亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为185亿台币，累积超额准备952亿台币、加计 前期1%的超额准备为3,187亿台币。 **RP利率区间低位接受度高** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金实在很多，但短期内为顾及客人的意 愿，尚未有降价动作；不过因资金太多的情况很普遍，因此客户对利率区间低位的接受度变 高。 〞等时机成熟再说，〞一位大型证券商说。 一位大型票券商交易员表示，目前银行的资金偏多，先前钱满为患的投信情势则是趋缓 一点，因此今日的资金相较上日倒是持平。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率主要成交在0.30-0.32%，短天期及一个 月天期公司债附买回利率主要成交在0.40-0.41%；两者略同上日。 今日大型票券商与金融机构承作的债券附买回利率区间与上日相似；短天期公债附买回 利率主要在0.23-0.27%；公司债附买回利率主要成交在0.23-0.30%。(完) (审校 曾祥进)