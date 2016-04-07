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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 18:02 BJT

台湾个股：富邦金首度发行甲种特别股，低利率环境下受长期投资人青睐

路透台北4月7日 - 台湾上市资产第二大金控--富邦金控 周四表示，在央行持续降息的低利率环境下，该公司本次发行的360亿台币甲种特别股受到稳健型长期投资人青睐，加上无汇兑风险，对寿险业者等法人也相当有吸引力。

富邦金控发布新闻稿指出，此次首度发行甲种特别股，预计发行6亿股，每股定价60台币，用以扩充营运资金并强化资本结构，提高资本适足率。

该公司并称，特别股的股息发放，优先于普通股，其发放方式将比照普通股，股息以现金一次发放。发行满七年后，公司可以发行价格每股60台币收回，或依利率重设条件重新设定利率。

富邦金控本次发行特别股10%将由台银证券公开承销，15%由员工认购，75%则由原股东依持股比率认购，原股东认购期自4月1日至4月13日。甲种特别股募集完成后将申请挂牌上市，预计挂牌日期2016年5月31日。

富邦金控今收涨0.64%报39.30台币，表现优于台湾金融保险指数 的0.68%跌幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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