台湾个股：富邦金首度发行甲种特别股，低利率环境下受长期投资人青睐

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透台北4月7日 - 台湾上市资产第二大金控--富邦金控 周四表示，在央行持续降息的低利率环境下，该公司本次发行的360亿台币甲种特别股受到稳健型长期投资人青睐，加上无汇兑风险，对寿险业者等法人也相当有吸引力。
富邦金控发布新闻稿指出，此次首度发行甲种特别股，预计发行6亿股，每股定价60台币，用以扩充营运资金并强化资本结构，提高资本适足率。
该公司并称，特别股的股息发放，优先于普通股，其发放方式将比照普通股，股息以现金一次发放。发行满七年后，公司可以发行价格每股60台币收回，或依利率重设条件重新设定利率。
富邦金控本次发行特别股10%将由台银证券公开承销，15%由员工认购，75%则由原股东依持股比率认购，原股东认购期自4月1日至4月13日。甲种特别股募集完成后将申请挂牌上市，预计挂牌日期2016年5月31日。
富邦金控今收涨0.64%报39.30台币，表现优于台湾金融保险指数 的0.68%跌幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5