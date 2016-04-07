东南亚股市：多数上涨，菲律宾市场创近三周最大涨幅

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透雅加达4月7日 - 多数东南亚股市周四上涨，因油价上涨，且继 美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示对加息保持谨慎后，人们 对4月美国会加息的疑虑减弱。 菲律宾股市 上涨0.7%，为近三周来单日最大百分比涨幅。油企 Petron 以3.53%的涨幅一路领涨。 马来西亚股市 涨0.4%，越南股市 涨0.7%，食品和能源 股支撑大盘。 原油期货周四在一系列经济数据的支撑下上涨，不过一些交易员警告 ，无论实货供应还是需求基本面，在目前这个阶段都不能支撑油价强劲复 苏。 KDB Daewoo Securities Indonesia研究部主管Taye Shim说道：“美 联储3月会议记录显示一些委员倾向于4月加息，不过鉴于金融不确定性， 多数委员还是敦促要保持谨慎。” 印尼股市 略收低，泰国股市 下滑1.2%，为连续第五日 收低。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 357.49 1.02 +0.29 +7.41 332.82 新加坡 2813.59 2.34 +0.08 -2.40 2882.73 马来西亚 1724.29 7.28 +0.42 +1.88 1692.51 泰国 1356.69 -16.90 -1.23 +5.33 1288.02 印尼 4867.29 -0.95 -0.02 +5.97 4593.01 菲律宾 7232.97 52.42 +0.73 +4.04 6952.08 越南 571.60 3.81 +0.67 -1.28 579.03 (完) 美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPM AJOR 美股盘前/盘后 XHR/USCN 美股一周展望 .N /OCN Nasdaq最活跃个股 .AV.O 纽约证交所最活跃个股 . AV.N Nasdaq涨幅居前个股 .PG.O 纽约证交所涨幅居前个股 . PG.N Nasdaq跌幅居前个股 .PL.O 纽约证交所跌幅居前个股 . PL.N 美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTM T/CN 股市新闻 STX-CMN 美股盘中英文报导 STXNEW S/US 欧洲股市报导 .EUCN 日OK本股市报导 .TCN 香港股市报导 .HKCN 中国股市报导 . SSCN 澳洲股市报导 .AXCN 台湾股市报导 . TWCN 韩国股市报导 .KSCN 东南亚股市报导 . SOCN 英股富时指数 .FTSE 德股DAX指数 .G DAXI 法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTM T/CN (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5