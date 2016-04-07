版本:
中国
亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 18:43 BJT

东南亚股市：多数上涨，菲律宾市场创近三周最大涨幅

路透雅加达4月7日 - 多数东南亚股市周四上涨，因油价上涨，且继
美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示对加息保持谨慎后，人们
对4月美国会加息的疑虑减弱。
    
    菲律宾股市 上涨0.7%，为近三周来单日最大百分比涨幅。油企
Petron 以3.53%的涨幅一路领涨。

    马来西亚股市 涨0.4%，越南股市 涨0.7%，食品和能源
股支撑大盘。
    
    原油期货周四在一系列经济数据的支撑下上涨，不过一些交易员警告
，无论实货供应还是需求基本面，在目前这个阶段都不能支撑油价强劲复
苏。 
    
    KDB Daewoo Securities Indonesia研究部主管Taye Shim说道：“美
联储3月会议记录显示一些委员倾向于4月加息，不过鉴于金融不确定性，
多数委员还是敦促要保持谨慎。”
    
    印尼股市 略收低，泰国股市 下滑1.2%，为连续第五日
收低。
        
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   357.49     1.02   +0.29  
 +7.41   332.82
    新加坡                     2813.59     2.34   +0.08  
 -2.40  2882.73
    马来西亚                  1724.29     7.28   +0.42  
 +1.88  1692.51
    泰国                      1356.69   -16.90   -1.23  
 +5.33  1288.02
    印尼                      4867.29    -0.95   -0.02  
 +5.97  4593.01
    菲律宾                     7232.97    52.42   +0.73  
 +4.04  6952.08
    越南                        571.60     3.81   +0.67  
 -1.28   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                .NCN   标准普尔主要分类指数  0#.GSPM
AJOR
    美股盘前/盘后       XHR/USCN   美股一周展望               .N
/OCN
    Nasdaq最活跃个股       .AV.O   纽约证交所最活跃个股        .
AV.N
    Nasdaq涨幅居前个股     .PG.O   纽约证交所涨幅居前个股      .
PG.N
    Nasdaq跌幅居前个股     .PL.O   纽约证交所跌幅居前个股      .
PL.N
    美股业绩公布日程   US/RESFCN   中港台企业ADR报价一览表   CTM
T/CN
    股市新闻             STX-CMN   美股盘中英文报导       STXNEW
S/US
    欧洲股市报导           .EUCN   日OK本股市报导               
  .TCN
    香港股市报导           .HKCN   中国股市报导                .
SSCN
    澳洲股市报导           .AXCN   台湾股市报导                .
TWCN
    韩国股市报导           .KSCN   东南亚股市报导              .
SOCN
    英股富时指数           .FTSE   德股DAX指数                .G
DAXI
    法股CAC-40指数         .FCHI   中港台企业ADR报价一览表   CTM
T/CN    

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐