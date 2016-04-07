马来西亚期市：棕榈油期货回吐涨幅而收低，受累于需求疲弱和获利了结

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑，扭转稍早涨势，因需求疲弱令期价承压，且交易商在下周公布的官方数据前纷纷了结获利。
据汤森路透调查显示，预期3月棕榈油库存将降至200万吨以下，这将是一年来首次跌破该水准，因棕榈油产量料将是2007年以来当月最低。
据调查显示，马来西亚3月棕榈油库存料较上月减少10.3%至195万吨。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)将在周一公布3月数据。
6月棕榈油合约 收低0.4%，报每吨2,710马币。成交量报34,119口，去年日均量为44,600口。
一吉隆坡交易商说道：“场内出现获利了结盘，且需求也没有人们想象的那么强。”
据路透大宗商品和能源技术分析师王涛，技术面看棕榈油走势偏于中性，一直限于2,716-2,776区间交投。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
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