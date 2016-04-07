美国各类经济指标总览--2016/4/7

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数四周均值为26.7万人，预估为27.0万人，一周续请失业金人数 为219.1万人，预估为217.3万人。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月消费者信贷增加172.2亿美元，预估为增加147.4亿美元 ，1月修正为增长149亿美元，前值为增加105.4亿美元。 失业率(%) 5.0 (3月) 4.9 (2月) 非农业就业岗位(万) 增加21.5 (3月) 增加24.5 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (3月) -0.1 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (2月) 持平 (1月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (2月) +0.3 (1月) 实质所得(%) -0.5 (2月) +0.7 (1月) 生产者物价指数(PPI)(%) 持平 (2月) -0.2 (1月) 不包括食品和能源PPI(%) 持平 (2月) +0.4 (1月) 国内生产总值(GDP)(%) +1.4 (第四季终值) +2.0 (第三季终值) GDP平减指数(%) +0.9 (第四季终值) +1.3 (第三季终值) 零售销售(%) -0.1 (2月) -0.4 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差470.6 (2月) 逆差458.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.5 (2月修正值) +0.6 (1月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (2月修正值) 75.8 (1月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.7 (4月2日当周) 27.6 (3月26日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,930亿 (2月) 盈余551.6亿 (1月) 领先指标(%) 0.1 (2月) -0.2 (1月修正值) 个人所得(%) +0.2 (2月) +0.5 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.1 (2月) +0.1 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加172.2 (2月) 增加149 (1月修正值) 企业库存(%) +0.1 (1月) 持平 (12月修正值) 建筑支出(%) -0.5 (2月) +2.1 (1月修正值) 消费者信心 96.2 (3月) 94.0 (2月修正值) 房屋开工(万户) 117.8 (2月) 112 (1月修正值) 建筑许可(万户) 117.7 (2月修正值) 120.4 (1月修正值) 成屋销售(万户) 508 (2月) 547 (1月修正值) 新屋销售(万户) 49.4 (1月) 54.4 (12月修正值) 工厂订单(%) -1.7 (2月) +1.2 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -3.0 (2月修正值) +4.3 (1月) 供应管理协会非制造业指数 54.5 (3月) 53.4 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.8 (3月) 49.5 (2月) 趸售(批发)库存(%) +0.2 (1月修正值) 持平 (12月修正值) 进口物价(%) -0.3 (2月) -1.0 (1月修正值) 出口物价(%) -0.4 (2月) -0.8 (1月) 单位劳工成本(%) +3.3 (第四季修正值) +1.9 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +2.1 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5