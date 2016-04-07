重温稿-综述：中国引SDR为外储报告货币数据，为弱化美元影响再添一抹亮色

* 中国外储数据首次引入SDR为计价货币

* 可更客观反映外储综合价值

* 亦是践行周小川提出的扩大SDR使用目的

* 外储快速减少时期已过

作者 张金栋

路透上海4月7日 - 中国3月外汇储备结束此前连续四个月跌势出现小幅回升，此次央行并首次发布了以SDR(特别提款权)作为外储报告货币数据，为弱化美元影响再添一抹“亮色”。

分析人士指出，中国的巨额外储以美元计价时常面临计价货币大幅变动导致的估值变动，央行此次引入SDR作为报告货币，可更客观的反映外储综合价值，此举是也为践行此前央行行长周小川提出的扩大SDR使用。

“引入SDR作为外储报告货币，主要还是估值问题，央行通过这个方式来增强市场的信心，这也是比较正面的举措。”德国商业银行中国经济学家周浩对路透表示。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，外储不止以美元计价，是脱离对单一货币的依赖，此举也可以弱化美元对人民币汇率和外储的影响。同时，由于外储本身币种结构多元化，SDR计值可以更客观的看待外储的变化。

他称，“如果仅以美元计值的结果来看，可能会得出中国跨境资本净流入的结论，实际上我们预计3月央行外汇占款为-1,000亿元左右，不过跨境资本外流形势持续改善并未结束。”

中国央行新闻稿也表示，SDR作为一篮子货币，其汇率比单一货币更为稳定。以SDR作为外汇储备的报告货币，有助于降低主要国家汇率经常大幅波动引发的估值变动，更为客观反映外汇储备的综合价值，也有助于增强SDR作为记账单位的作用。

今年4月开始，中国央行同时发布以美元和SDR作为报告货币的外汇储备数据。而根据央行网站数据，3月末外储余额为22,803.34亿SDR，较上月下降377.68亿SDR。下降原因为主要是美元走软，3月美元兑SDR汇率为0.709814，较2月下降1.95%。

其实早在3月底，中国央行行长周小川在参加二十国集团（G20）“国际金融架构高级别研讨会”时就表态指出，SDR即将成为中国外储的报告货币。

他称，扩大使用IMF的SDR可能是一个办法，可以从报告SDR储备开始，有可能会发行SDR计价债券。SDR可成为国际金融系统中的一股稳定力量，扩大使用SDR或许没有那么困难。

而扩大SDR的使用是去年底中国接过G20主席国、重启G20国际金融架构工作小组后提出的议题。

谢亚轩也指出，人民币加入SDR更为现实的意义是希望各国增持人民币作为储备资产，从而增加对中国金融资产的配置，特别是引入资金至国内银行间债券市场。平衡外汇市场不能只靠严格限制资本流出，而是要用流出、流入平衡的方式来实现。“开源”比“节流”更重要。

**外储快速减少时期已过**

对于3月外储止跌回升，分析人士普遍指出，外部环境转好，为外储止跌回升发挥关键作用，但由于美联储加息仍在路上，且中国经济依旧面临下行压力，在人民币贬值预期难消情况下，未来外储仍有一定下降压力。

周浩表示，“中国外储3月意外增长主要归因于人民币走稳、资本管制收紧以及美联储温和声明后的美元贬值。另外估值效应也有利外储增加，3月欧元和日元兑美元均走强。”

央行数据显示，3月末中国外汇储备 为32,125.79亿美元，环比增102.58亿美元，结束此前连续四个月跌势。人民币兑美元 3月累计升值1.2%，而美元指数 同期贬值3.7%，欧元对美元升值则超4.5%，假设非美元资产占总资产的30%计算，那么汇率变动对外储将产生300亿美元以上的正向估值贡献。

东京三菱日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳指出，外储变化趋势更多的取决于美元走向，虽然美联储仍有加息预期，但预计美元不大可能像前期那样强势，那么中国的外储也应该会在当前的水平上下波动，外储单边减少状况应该不大可能再出现。

当然分析人士也指出，虽然看到3月外储小幅度增长，但目前还没有明显的持续上升迹象。

周浩表示，人民币贬值压力会有所减轻，但在可见未来资本流出还可能继续。同时，央行将继续在外汇市场，尤其是互换市场，保持活跃。