国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因汽油供给充足

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透新加坡4月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周四接近两周半低位每吨80.80美元，因汽油供给过剩且下月抵达东方的石脑油数量可能增加。
根据不同级别石脑油可以被用作汽油组份，也可以用于生产石化产品。因此，低迷的汽油需求也抑制了石脑油买兴。
4月6日韩国现货价格重返贴水，之前3月31日至4月5日则均为升水状态。
交易员表示，韩华道达尔前一日以贴水价格买入一艘5月下半月船货，但尚不清楚价格及船货来源的进一步细节。
“在一波良好的抬升后，(石脑油市场)有一些停顿，”一位在新加坡的交易员说。
“人们在算计会有多少石脑油从西方运至亚洲，”他说，并表示可能预定有大约130万吨的石脑油在下个月抵达亚洲。
汽油裂解价差跌至一个月低点每桶8.99美元，因供给充足，尽管有台湾和韩国炼厂目前是维护季。
新加坡现货市场上达成三笔交易。
道达尔向联合石化出售两艘92号汽油船货，一批价格是每桶49.10美元，船期为4月22-26日，另一批价格每桶49.20美元，船期是4月27-5月1日。
嘉能可以每吨382美元向壳牌出售一艘5月下半月石脑油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5