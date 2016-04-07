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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 20:27 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，因汽油供给充足

路透新加坡4月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周四接近两周半低位每吨80.80美元，因汽油供给过剩且下月抵达东方的石脑油数量可能增加。

根据不同级别石脑油可以被用作汽油组份，也可以用于生产石化产品。因此，低迷的汽油需求也抑制了石脑油买兴。

4月6日韩国现货价格重返贴水，之前3月31日至4月5日则均为升水状态。

交易员表示，韩华道达尔前一日以贴水价格买入一艘5月下半月船货，但尚不清楚价格及船货来源的进一步细节。

“在一波良好的抬升后，(石脑油市场)有一些停顿，”一位在新加坡的交易员说。

“人们在算计会有多少石脑油从西方运至亚洲，”他说，并表示可能预定有大约130万吨的石脑油在下个月抵达亚洲。

汽油裂解价差跌至一个月低点每桶8.99美元，因供给充足，尽管有台湾和韩国炼厂目前是维护季。

新加坡现货市场上达成三笔交易。

道达尔向联合石化出售两艘92号汽油船货，一批价格是每桶49.10美元，船期为4月22-26日，另一批价格每桶49.20美元，船期是4月27-5月1日。

嘉能可以每吨382美元向壳牌出售一艘5月下半月石脑油船货。(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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