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亚洲 | 2016年 4月 7日 星期四 20:44 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场走坚，供给明显紧缩

路透新加坡4月7日 - 亚洲燃料油市场周四走坚，交易员表示因180cst及380cst燃料油现货和近月价差在供给明显紧缩的态势下收窄。

“今天380cst燃料油卖单缺乏，市场看起来趋紧，”一位在新加坡的交易员说。

的确从3月贯穿到4月，流入东亚的燃料油供给一直处于稳步状态。

据汤森路透Oil Research and Forecasts周四估算，4月流入东亚的燃料油总量初步锁定在710-730万吨，或比3月的722万吨低2.13%，基本上持平于今年迄今的月均水平。

International Enterprise周四公布数据显示，4月6日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第三周下降。

数据显示，当周燃料油库存下降7.52%或191.3万桶，至10周低点2,351万桶。

路透计算显示，目前陆上库存低于52周均值2,591.5万桶。

新加坡现货市场上有三笔交易达成。(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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