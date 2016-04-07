国际油市：亚洲燃料油市场走坚，供给明显紧缩

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透新加坡4月7日 - 亚洲燃料油市场周四走坚，交易员表示因180cst及380cst燃料油现货和近月价差在供给明显紧缩的态势下收窄。
“今天380cst燃料油卖单缺乏，市场看起来趋紧，”一位在新加坡的交易员说。
的确从3月贯穿到4月，流入东亚的燃料油供给一直处于稳步状态。
据汤森路透Oil Research and Forecasts周四估算，4月流入东亚的燃料油总量初步锁定在710-730万吨，或比3月的722万吨低2.13%，基本上持平于今年迄今的月均水平。
International Enterprise周四公布数据显示，4月6日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第三周下降。
数据显示，当周燃料油库存下降7.52%或191.3万桶，至10周低点2,351万桶。
路透计算显示，目前陆上库存低于52周均值2,591.5万桶。
新加坡现货市场上有三笔交易达成。(完)
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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5