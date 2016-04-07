亚洲橡胶：4月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 177.0 11 177.0 2 * 5月 175.8 32 175.1 4 * 6月 177.7 212 175.6 103 * 7月 178.2 392 176.3 239 * 8月 178.8 2290 177.6 413 * 9月 180.1 5146 178.7 1193 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红；审校 利棣儿)
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5