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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 00:43 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元触及2014年中来最低，退欧忧虑持续

路透伦敦4月7日 - 英镑兑欧元周四续跌，降至2014年6月来最低水准，围绕英国可能在6月投票脱离欧盟的持续担忧削弱了英镑需求。

最新民意调查显示，留退阵营旗鼓相当，而赌盘赔率预示，英国民众公投通过退欧的概率约为33%。

路透调查周四显示，受访的银行策略师预计，如果英国退欧，英镑将下跌7%。如果英国留在欧盟，英镑将上涨4%。

对冲英镑兑欧元在未来三个月内波动风险的成本 劲升至七年高点。对冲英镑兑美元波动风险的成本 跳升至16%上方，为六年来首见。

“这是老生常谈了。我们看到买家对英镑几乎没有需求，原因就是脱欧，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的汇市策略师Manuel Oliveri说。

上周公布的数据显示，英国去年第四季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比升至7%。进一步给投资者发出警告，如果外国投资者被脱欧前景震慑而退缩，英国将可能面临何种风险。

英镑兑欧元 周四一度下跌多达0.5%至22个月低位0.8117英镑，之后反弹至0.8083，日内仍下跌0.2%。英镑兑美元 跌0.3%至1.4086美元。

这些跌幅拖累英镑贸易加权指数降至2013年11月以来最低，自去年年底至今已累计下跌近12%。

英镑兑上涨的日圆 下挫1.9%，至两年半低位151.92日圆。(完) 　　

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