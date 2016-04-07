欧洲汇市：英镑兑欧元触及2014年中来最低，退欧忧虑持续

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透伦敦4月7日 - 英镑兑欧元周四续跌，降至2014年6月来最低水准，围绕英国可能在6月投票脱离欧盟的持续担忧削弱了英镑需求。
最新民意调查显示，留退阵营旗鼓相当，而赌盘赔率预示，英国民众公投通过退欧的概率约为33%。
路透调查周四显示，受访的银行策略师预计，如果英国退欧，英镑将下跌7%。如果英国留在欧盟，英镑将上涨4%。
对冲英镑兑欧元在未来三个月内波动风险的成本 劲升至七年高点。对冲英镑兑美元波动风险的成本 跳升至16%上方，为六年来首见。
“这是老生常谈了。我们看到买家对英镑几乎没有需求，原因就是脱欧，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)的汇市策略师Manuel Oliveri说。
上周公布的数据显示，英国去年第四季经常帐赤字与国内生产总值(GDP)之比升至7%。进一步给投资者发出警告，如果外国投资者被脱欧前景震慑而退缩，英国将可能面临何种风险。
英镑兑欧元 周四一度下跌多达0.5%至22个月低位0.8117英镑，之后反弹至0.8083，日内仍下跌0.2%。英镑兑美元 跌0.3%至1.4086美元。
这些跌幅拖累英镑贸易加权指数降至2013年11月以来最低，自去年年底至今已累计下跌近12%。
英镑兑上涨的日圆 下挫1.9%，至两年半低位151.92日圆。(完)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5