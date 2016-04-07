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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 05:23 BJT

加拿大股市：降至一个月低位，因能源股和金融股下滑

路透多伦多4月7日 - 加拿大主要股指周四降至一个月低位，因油价下跌重压能源股，且全球投资者的风险意愿下降也拖累金融股和非必需消费品类股走低。

金融股跌1.3%，能源股下滑1.2%。非必需消费品跌1.4%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低81.02点，或0.61%，报13,266.44点，盘中触及3月4日来最低的13,217.17点。

10大类股中有六类股收低，材料股和医疗保健类股上涨。材料股升近1%。

企业季度业绩预计将是下一个推动市场的原因。Manulife Asset Management高级股市分析师Cavan Yie表示，若要股指上涨，企业业绩需要改善。(完) 　　

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