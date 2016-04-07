加拿大股市：降至一个月低位，因能源股和金融股下滑

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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路透多伦多4月7日 - 加拿大主要股指周四降至一个月低位，因油价下跌重压能源股，且全球投资者的风险意愿下降也拖累金融股和非必需消费品类股走低。
金融股跌1.3%，能源股下滑1.2%。非必需消费品跌1.4%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低81.02点，或0.61%，报13,266.44点，盘中触及3月4日来最低的13,217.17点。
10大类股中有六类股收低，材料股和医疗保健类股上涨。材料股升近1%。
企业季度业绩预计将是下一个推动市场的原因。Manulife Asset Management高级股市分析师Cavan Yie表示，若要股指上涨，企业业绩需要改善。(完)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5