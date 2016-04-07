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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 06:12 BJT

《美国重要政经日程》--4月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

0015 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表讲话

1230 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利在布里奇波特大学就地区和美国经济发表讲话

1400 - 商务部公布2月趸售库存数据

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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