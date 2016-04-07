澳新经济指标预测--4月8日-4月15日****

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月8日(五) 暂无重要经济数据。 4月11日当周 4月10日(日) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- +0.7% (较上年同期) -- +9.3% 4月11日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- -3.9% 投资性房屋融资 -- -1.6% 4月12日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月 -- 正8 企业信心指数 -- 正3 2245 新西兰食品价格指数 3月 -- -0.6% 4月13日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 4月 -- -2.2% 1200 新西兰制造业表现指数(PMI) 3月 -- 56.0 4月14日(四) 0130 澳洲就业人数(人) 3月 -- 增加300 全职就业人数(万人) -- 增加1.59 就业参与率 -- 64.9% 失业率 -- 5.8% 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 64.7% 4月15日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 47.9 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张涛；审校 杜明霞)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5