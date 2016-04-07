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亚洲 | 2016年 4月 8日 星期五 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          77.61    -1.07    -1.36   2456528
    京东                26.51    -0.23    -0.86   7843667
    新浪              49.80    +0.70    +1.43    681442
    搜狐              48.42    -0.87    -1.77    139559
    网易             144.86    +0.16    +0.11   1236261
    百度             182.53    -4.29    -2.30   1835021
    
    台湾
    台湾积体电路       25.37    -0.25    -0.98   1720548
    联电                1.98    -0.04    -1.98    213881
    日月光              5.49    -0.09    -1.61    321909
    硅品精密           7.66    -0.14    -1.79    518116
    和信超媒体         2.76    -0.04    -1.43      1588
    友达                2.79    +0.00    +0.00    253710
    中华电信           33.25    -0.15    -0.45     42443
    台湾国际航电      39.57    -0.45    -1.12   1155009
    
    香港
    中国移动           54.87    -0.24    -0.44    153686
    中国联通           12.59    -0.29    -2.25     78275
    中国电信           53.26    -0.24    -0.45      9997
    中芯国际            4.31    -0.05    -1.15      9540
    电讯盈科         6.47    -0.03    -0.46       528
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张荻；审校 龚芳)

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