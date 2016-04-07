《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月7日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 77.61 -1.07 -1.36 2456528 京东 26.51 -0.23 -0.86 7843667 新浪 49.80 +0.70 +1.43 681442 搜狐 48.42 -0.87 -1.77 139559 网易 144.86 +0.16 +0.11 1236261 百度 182.53 -4.29 -2.30 1835021 台湾 台湾积体电路 25.37 -0.25 -0.98 1720548 联电 1.98 -0.04 -1.98 213881 日月光 5.49 -0.09 -1.61 321909 硅品精密 7.66 -0.14 -1.79 518116 和信超媒体 2.76 -0.04 -1.43 1588 友达 2.79 +0.00 +0.00 253710 中华电信 33.25 -0.15 -0.45 42443 台湾国际航电 39.57 -0.45 -1.12 1155009 香港 中国移动 54.87 -0.24 -0.44 153686 中国联通 12.59 -0.29 -2.25 78275 中国电信 53.26 -0.24 -0.45 9997 中芯国际 4.31 -0.05 -1.15 9540 电讯盈科 6.47 -0.03 -0.46 528 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻；审校 龚芳)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5