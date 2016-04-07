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市场报道 | 2016年 4月 8日 星期五 06:27 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月8日-4月15日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值

    4月4日当周
    
    4月8日(五)
    1215 加拿大房屋开工年率(万户)                    3月        19.00       21.26
    1230 加拿大就业岗位变动(万人)                    3月      增加1.0    减少0.23
               失业率                                            7.3%        7.3%
               就业参与率                                         --        65.9%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                  2月        -0.1%       +0.2%
             趸售销售(较前月)                                    持平       -1.7%
    
    4月11日当周
    
    4月11日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月12日(二)
    1000 美国NFIB小企业信心指数                      3月          --         92.9
    1230 美国进口物价(较前月)                        3月        +1.0%       -0.3%
             出口物价(较前月)                                   -0.2%       -0.4%
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        3月          --    赤字1,930
    
    4月13日(三)    
    1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月          --         持平
                                        (较前月)                +0.2%       -0.2%
            扣除食品与能源的PPI(较上年同期)                     +1.1%       +1.2%
                               (较前月)                         +0.1%        持平
            扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期)                 --        +0.9%
                                      (较前月)                    --        +0.1%
    1230 美国零售销售(较前月)                        3月        +0.4%       -0.1%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                         +0.5%       -0.1%
    1400 美国企业库存(较前月)                        2月         持平       +0.1%
    1400 加拿大央行利率决定                           --          --         0.5%
    1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数       4月          --         57.7
    1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数     4月          --         50.4
    
    4月14日(四)
    1230 加拿大新屋价格指数                          2月          --        +0.1%
    1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月        +0.2%       -0.2%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +1.2%       +1.0%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%       +0.3%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +2.3%       +2.3%
             每周平均实质所得(较前月)                             --        -0.5%
    1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                 3月          --        +0.2%
    
    4月15日(五)
    1230 加拿大制造业销售(较前月)                    2月          --        +2.3%
    1230 美国纽约联储制造业指数                      4月       正1.00      正0.62
    1315 美国工业生产(较前月)                        3月        +0.1%       -0.5%
             产能利用率                                         76.7%       75.4%
             制造业产出(较前月)                                 +0.3%       +0.1%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             4月初值        92.5        91.0
                             现况指数                             --        105.6
                             预期指数                             --         81.5
    2000 美国整体净资本流动(亿美元)                  2月          --  净流入1,184
         外国购买美国公债(亿美元)                                 --    净卖出504
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校 张荻)

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