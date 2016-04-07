美国与加拿大经济指标预测--4月8日-4月15日****

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月4日当周 4月8日(五) 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 19.00 21.26 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 3月 增加1.0 减少0.23 失业率 7.3% 7.3% 就业参与率 -- 65.9% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 2月 -0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) 持平 -1.7% 4月11日当周 4月11日(一) 暂无重要经济数据公布。 4月12日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 3月 -- 92.9 1230 美国进口物价(较前月) 3月 +1.0% -0.3% 出口物价(较前月) -0.2% -0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 3月 -- 赤字1,930 4月13日(三) 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 3月 -- 持平 (较前月) +0.2% -0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +1.1% +1.2% (较前月) +0.1% 持平 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.1% 1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.4% -0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% -0.1% 1400 美国企业库存(较前月) 2月 持平 +0.1% 1400 加拿大央行利率决定 -- -- 0.5% 1500 美国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 57.7 1500 加拿大汤森路透/益普索主要消费者信心指数 4月 -- 50.4 4月14日(四) 1230 加拿大新屋价格指数 2月 -- +0.1% 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.2% -0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.2% +1.0% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.5% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月 -- +0.2% 4月15日(五) 1230 加拿大制造业销售(较前月) 2月 -- +2.3% 1230 美国纽约联储制造业指数 4月 正1.00 正0.62 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.1% -0.5% 产能利用率 76.7% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.1% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 4月初值 92.5 91.0 现况指数 -- 105.6 预期指数 -- 81.5 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,184 外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出504 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 张荻)
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5